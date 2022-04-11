已逾耳順之年的副總統賴清德一頭茂密又烏黑的頭髮，經常被問到「怎麼保養的？亅賴清德今天分享讓頭髮烏黑的小秘訣，就是「多吃台南黑豆，或是善化胡麻油」。

賴清德今天上午接見中華民國旅行商業同業公會全國聯合會暨中華民國旅行業品質保障協會成員，在會中強調，政府一直都跟旅遊業站在一起；並期許業界與政府一起努力，利用各式管道行銷臺灣，共同來振興台灣國內旅遊。

不過訪賓們顯然對他的頭髮更有興趣，這已不是賴清德第一次被問到頭髮的問題，由於多數男性到了他這年齡，不是禿頭就是滿頭白髮，頂著一頭茂密且烏黑光亮頭髮的賴清德經常被問到這個問題。

賴清德今天在IG提到，關於如何保養頭髮，他今天又被問到用什麼洗髮精洗頭？為何頭髮那麼黑？

他說，還是老生常談「多吃台南黑豆，或是善化胡麻油」，但賴清德也笑稱，若真的要速效，還是「用染的最快」，文末還標示「小秘訣分享」。