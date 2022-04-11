台灣新冠肺炎疫情又開始加溫，每日確診人數破百例，有名正妹的妹妹原本預想買「桶鼻孔」用的新冠肺炎快篩劑，豈料卻買成檢測愛滋病用的「一次性使用HIV篩查試驗」劑，妹妹氣得快哭了，還連罵「三字經」；原PO也搖頭「我該怎麼說說我妹的腦袋？」；網友也笑翻表示「是不是看到代言人全民女婿羅一鈞才買的」。

一名姊姊在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示妹妹要去買新冠肺炎快篩劑，還預先想好要買「桶鼻孔的那種」，豈料，妹妹卻買成檢測愛滋病的「一次性使用HIV篩查試驗」劑，氣得妹妹快哭了，還連罵「三字經」；最後原PO表示「我該怎麼說說我妹的腦袋？」。

有名正妹的妹妹要買檢測新冠肺炎快篩劑，竟誤買成驗愛滋用，讓她搖頭「妹妹的腦袋」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

有名正妹的妹妹要買檢測新冠肺炎快篩劑，竟誤買成驗愛滋用，讓她搖頭「妹妹的腦袋」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛表示「既然都買了就順便測一下」、「沒事！買了都買了，就順便驗一下」、「有沒有可能，我是說有沒有可能，她其實是想測愛滋而不是快篩」、「說不定你妹是看到代言人全民女婿羅一鈞，才買的」、「買都買了不要浪費」、「看來妳妹是性情中人」。

不過也有網友質疑「驗愛滋這麼好買？」，原PO也感到很驚訝，但其他網友幫原PO回覆表示「疾管署設有很多販賣機」，也有網友認為這屬於醫療用，也不能在上網拍賣，只能自己吞了。