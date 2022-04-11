隨著癌症年齡層逐年下降，越來越多青壯年不幸確診，大陸一名年僅21歲的女網紅「小羊」，她拍片表示身體早就出現3個警訊，但不以為意，拖了幾個月就醫才知罹患卵巢癌，立即接受化療及手術切除。

小羊在小紅書創辦帳號紀錄抗癌日記，近期上傳一支影片分享如何發現確診癌症，她說去年5月生理期不順，但當時認為只是新冠疫苗的副作用，便沒多加留意，沒想到腹部和胃越來越不舒服，小羊照了胃鏡並無異樣，僅吃了醫生給的消炎藥，直到11月3日轉診到婦科做檢查，才發現卵巢長了20公分畸胎瘤，開始住院展開一連串的治療。

小羊現在回想起來，意識到生病前身體其實有發出警訊，像是月經不調、小腹隆起和夜裡頻尿，但都沒當一回事，「我在確診的前幾天都還在活蹦亂跳，最後卻確診為畸胎瘤，剛開始也認為割掉就好了，沒想到最後卻是卵巢癌」，小羊忍不住藉由這支影片提醒所有滿18歲的女生，務必每年做身體檢查。

小羊接著透露，第二次檢驗拿到惡性報告，「因為我年紀還小，不一定馬上結婚生子，所以就把卵巢給切掉了，現在剛過22歲，我不能生育了」，即便如此，她仍樂觀地抗癌，3月31日結束最後一次化療，平安地出院返家，並大方地秀出因化療而落髮的外貌，更拍了幾支化妝教學的影片，以自身經歷鼓勵病友們，就算得癌症還是有變美的權利。

小羊因為沒注意到身體發出的徵兆，拖了幾個月才知道得卵巢癌，不過她樂觀地面對，還拍片分享如何化妝、打扮。（圖／小紅書@小羊）