直到目前為止，我在德國生活、工作了大約20年。我和一流的商務人士共事，也與德國的國民一同生活，對我的工作方式帶來了相當大的影響，透過這些經驗，我從中得到了啟發。

工時比一比 德國人沒那麼愛工作。(圖/大是文化提供)

根據OECD的2018年數據顯示，日本平均每人的總工作時數是1,680小時。而德國是1,363小時，足足比日本少了317小時。如果用一天工作8小時來換算，日本平均每年比德國多工作了40天左右。

但讀者也要留意，日本的「1,680小時」，不包含加班卻沒領加班費的時間，是以一年工作天數為245天（休假天數120天）計算出來的，若以此數字來看，單日平均工作時數在7小時以下（1,680小時÷245天＝6.86小時／天）。然而實際上，據說有許多人的年均工作時數超過3,000小時。

不僅如此，2019年的GDP世界排名中，日本位居世界第3，德國排名第4；但若以人均GDP來看，日本是全世界第24名，德國則是逆轉勝過日本，排名為第10名（2019年／取自OECD數據）。換言之，日本的工作時數比德國還長，平均每人貢獻的GDP卻比較低。

我們和德國的差異究竟在哪裡？過去我總覺得，應該是對工作的思考方式、生活態度最為不同。

如今，在這個工作時數問題、提高生產力已成為全民課題的時代，我認為參考德國的經驗不會是徒勞無功，必然能對讀者帶來一些幫助。

(本文摘自《德國人沒那麼愛工作》/大是文化)

【內容簡介】◎德國人怎麼訂年度計畫？不是寫業績目標，而是先想我幾月要休假？

◎大家都說他們很冷漠，但如果你家院子的草太長，鄰居會來關切。

◎努力加班求表現？很可能會被認為你的工作方式有問題。

◎服務員的臉很臭？那是因為德式的服務理念就是「請自行隨機應變」。

邁世勒是擁有近三百五十年歷史的德國老字號銀行，而本書作者隅田貫，是該銀行的第一位日本員工，現任日德產業協會特別顧問。

他回憶自己剛到德國工作時，有回順手幫祕書拿信，本以為會得到一句「謝謝」，沒想到祕書卻說：「這是我的工作，你越權了。」

還有一回，因為事情緊急，他指派部屬一個臨時任務，對方卻冷漠的說：「我沒時間，我要下班了。」他當場傻眼。

他不禁好奇，一個對人如此冷漠、對下班時間斤斤計較的國家，為何能從二次大戰的敗戰國，以人口小國迅速成為GDP全球第四大的製造大國，擁有賓士、BMW、萊卡相機、雙人牌刀具等多個世界知名品牌？

他發現，德國人沒那麼愛工作的背後，藏著高效率的思維：

◎不做無謂的報告、聯絡、商量，效率就來了

德國部屬不寄電子郵件副本給主管，因為自己的工作自己負責，也不搞集體決策。主管不在？部屬就說：「這件事我決定。」

還有，從不花時間揣測主管的心意：「他會不會問我這個問題？」

如果不知道就說不知道，但會反覆問到知道為止。

◎所有公司（和人）都嚴守開始和結束營業的時間

常加班的人最努力？德國同事會說「你的工作方式有問題」；怎麼訂年度計畫？不是寫業績目標，而是先想「我幾月要休假？」

辦公室一定有張大表，上面是所有員工的休假時間。

但要如何在休假時不被打擾？平日就要資訊全體共享，同事不用花時間「找」。

◎我那群嚴謹的德國同事教會我的事

順手幫祕書拿信，她卻氣我越權？

因為德國人很在乎每個人的職務區分，「這是我的工作」所以自己負責。

「以前的人都這樣做呀」，德國人不會接受這種理由，他們會說：「如果規則不適用，那就改規則吧！」

一個擁有眾多世界品牌的製造大國，員工們的年度計畫，竟從「我今年要何時休長假」開始──羨慕嗎？這就是德國製造與德式幸福的祕訣。

【作者簡介】隅田貫

日德產業協會（NPO）特別顧問。1959年生於日本京都，1982年從慶應義塾大學經濟學系畢業後，進入三菱日聯銀行（MUFG Bank，原東京銀行）工作。經歷三次（合計十年以上）在德國法蘭克福工作後，2005年起任職德國當地老字號私人銀行邁世勒集團（1674年創業），於法蘭克福總公司負責以日系機構投資家為對象的投資顧問工作。

隅田貫身為總公司唯一的日本人，培養出觀察日德企業文化本質與其差異的眼光，致力於活用長達20年的德國工作經驗。現任日德產業協會特別顧問，成為日、德兩國經濟人的橋梁。

【譯者簡介】黃立萍

Podcast節目《夫妻純聊天》主持人之一，是一個需要養肝的全職媽媽，目前以SOHO身分從事各類採訪、撰稿及翻譯工作。譯有《零基礎寫程式》、《殘酷世界的生存法則》、《地點學》、《金融業者不能說的理財詭計》（以上皆為大是文化出版）。