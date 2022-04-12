到目前為止，針對「縮短工作時間、提高生產力」，我已經介紹了許多自己的德國經驗。對各位讀者來說，是否多少有一些參考價值？在本章最後，我要再次介紹一些從明天開始，就能馬上實踐的方法。

一、與人一對一共進午餐

可能有很多上班族因為忙碌，午餐只吃便利商店的便當，快速解決一餐。但為了提高生產力，我推薦和其他部門的人共進午餐。

如果是二對一、三對一的聚餐，或許會因為某一方的立場堅強，而難以說出真心話，因此在雙方能順利交流前，一對一還是最好的。可以選擇公司附近的店家，或在公司餐廳吃午餐。

和其他部門交流的好處，不僅在於可以交換資訊，這也是個了解與自己相異價值觀的機會。老是和相同部門的人相處，就難以跳脫同溫層。為了知道自己的想法並不是一切，積極和外面空氣接觸的機會是很寶貴的。

二、讓會議的「目的」更明確

德國人開會時，會議目的非常明確，有時會議目的是必須做出某個決定，有時是彼此交換、共享資訊──開會時，不妨試著重新關注會議的「目的」是什麼。

如果你的身分是部屬，開會時，發現討論的內容已偏離目的，或許可以向大家確認：「今天開會的主題是這個吧？」即使話題被岔開了，你也可以利用「回到我們今天的主題，關於削減成本……」這樣的句子，將主題給引導回來。

會議之所以被拉長，主要原因是目的不夠明確，以及沒有清楚的規畫時間。如果會議時間預定是一個小時，只要向大家宣布：「因為接下來還有其他會議，今天若討論不完，還是要在一小時內結束。」就多半能在預定時間內把會開完。

當然，光是一言不發的坐在那裡，就跟完全沒有生產力一樣，所以你要自己主動的不斷發言，讓這段時間變得有意義。

三、把「今天決定，明天執行」當作口頭禪

在工作方面，經常思考：「現在非得做這個不可嗎？」是很重要的。某些事如果隔天再做也來得及，請你偶爾刻意不在當天進行。

如果眼前有「現在可以做的工作」，我相信有些人是今天不先做好，心裡就感覺不痛快。但明天做也無妨的事，可以明天再做。

你要做的判斷，並不是「可以現在做嗎」，而是「現在應該做嗎」，這樣的決斷要是變慢了，工作就會立刻停滯不前。正因如此，或許你也可以試著把「今天決定，明天執行」這句話當作口頭禪。

四、每天寫下「三件必做的工作清單」

一開始，你可能很難順利的把工作「延後」。這時候，請你每天早上只寫下三件「今天絕對非做不可的事」。

這三件事以外的工作，就請你當作它們今天不做也可以，完成該做的工作後就準時回家。只要讓「今天絕對應該完成的事」變得明確，那麼只要這些事都做完，準時下班就變得容易許多。

也許你會對於，隔天再做那些決定延後的工作感到很愧疚，但只要隔天再列出三件當天非做不可的事就好。接下來的每一天，也請你都試著持續這樣做。

強制自己寫下三件必做的事，也有助於養成立即做決定的習慣。決定當天要做的事後，就要告訴自己別往後推延，立即付諸行動。例如，你可以把「寫企劃書到提案給主管」當成一個任務。只要這麼做，從做決定到採取行動的速度就會有所提升。

但有時也有例外，例如，需要構思出好創意時，讓點子在腦中沉澱到隔天反而會比較好。只要能區分應該立即做決定的事，和須深思熟慮後才能完成的事，就更可以有效率的處理工作。

五、舉行異地會議

異地會議雖然不是靠一個人的力量就能開成，但請你嘗試對自己的部門或團隊提案舉行。

即使不安排過夜，僅是在辦公室以外的地方開會，也有助於讓人釋放壓力，達到讓討論更熱烈的效果。開會時，也因為暫時離開了接電話這類日常業務，所以能專注在會議當中。

你可以租借飯店的會議室、咖啡廳包廂，或結合一天來回的溫泉之旅。只要選擇大家都能放鬆身心的地點，就算是平常無法提出意見的人，參加討論時也將變得更自在，說不定還能提升團隊的向心力。

六、創造變化

如果每天都只在公司、住家之間往返，因為缺乏變化，腦子就會持續僵化。這麼一來，不僅想不出新的點子，也更容易屈服於群體壓力。豈止如此，搞不好還會變成製造群體壓力的那個人。

而思考要保持彈性，就需要某種刺激。

那麼該怎麼做？早上沒什麼多餘時間，不過下班後，你可以從離家最近的車站，改走另一條和平常不同的路線，或走一條從來沒有走過的路回家，光是這樣，你可能就會發現一些新事物；到用餐時間時，不選擇去常去的小吃店，而是到鄰近車站的居酒屋，這也是一種變化。

在那些地方和不同於自己世代的人群交流，也能創造變化。這麼做，或許創意更容易在你的腦子裡靈光乍現。

七、創造自己的時間

無論是多忙的日子，就算只有一點點也好，請務必嘗試「創造自己的時間」。

例如，搭車時把手機關機，製造一點遠離工作的時間。在車上，你也可以試著實踐，近年頗受矚目的正念冥想。

有家庭的人，如果可以在回家後完全不看手機、不碰電腦，享受和家人共處的時光，那是最好的。下班後到睡前，這段時間能做的事很有限，所以你更該好好珍惜。真的沒有「無論如何當天非做不可的工作」──有這樣的覺悟，你就可以過著充滿彈性的生活。

睡前冥想10分鐘；閱讀30分鐘；平時若只沖澡，就改成好好泡澡……什麼都可以，只要創造出一段時間，來強制關閉工作和自己的連結，壓力就不容易累積。像德國人那樣散步也很好，開始學習某件事，也是一個讓你擁有自我時光的好方法。

就算只有10分鐘也行，建議你短暫的遠離工作，試著創造自己的時間。

(本文摘自《德國人沒那麼愛工作》/大是文化)

【內容簡介】◎德國人怎麼訂年度計畫？不是寫業績目標，而是先想我幾月要休假？

◎大家都說他們很冷漠，但如果你家院子的草太長，鄰居會來關切。

◎努力加班求表現？很可能會被認為你的工作方式有問題。

◎服務員的臉很臭？那是因為德式的服務理念就是「請自行隨機應變」。

邁世勒是擁有近三百五十年歷史的德國老字號銀行，而本書作者隅田貫，是該銀行的第一位日本員工，現任日德產業協會特別顧問。

他回憶自己剛到德國工作時，有回順手幫祕書拿信，本以為會得到一句「謝謝」，沒想到祕書卻說：「這是我的工作，你越權了。」

還有一回，因為事情緊急，他指派部屬一個臨時任務，對方卻冷漠的說：「我沒時間，我要下班了。」他當場傻眼。

他不禁好奇，一個對人如此冷漠、對下班時間斤斤計較的國家，為何能從二次大戰的敗戰國，以人口小國迅速成為GDP全球第四大的製造大國，擁有賓士、BMW、萊卡相機、雙人牌刀具等多個世界知名品牌？

他發現，德國人沒那麼愛工作的背後，藏著高效率的思維：

◎不做無謂的報告、聯絡、商量，效率就來了

德國部屬不寄電子郵件副本給主管，因為自己的工作自己負責，也不搞集體決策。主管不在？部屬就說：「這件事我決定。」

還有，從不花時間揣測主管的心意：「他會不會問我這個問題？」

如果不知道就說不知道，但會反覆問到知道為止。

◎所有公司（和人）都嚴守開始和結束營業的時間

常加班的人最努力？德國同事會說「你的工作方式有問題」；怎麼訂年度計畫？不是寫業績目標，而是先想「我幾月要休假？」

辦公室一定有張大表，上面是所有員工的休假時間。

但要如何在休假時不被打擾？平日就要資訊全體共享，同事不用花時間「找」。

◎我那群嚴謹的德國同事教會我的事

順手幫祕書拿信，她卻氣我越權？

因為德國人很在乎每個人的職務區分，「這是我的工作」所以自己負責。

「以前的人都這樣做呀」，德國人不會接受這種理由，他們會說：「如果規則不適用，那就改規則吧！」

一個擁有眾多世界品牌的製造大國，員工們的年度計畫，竟從「我今年要何時休長假」開始──羨慕嗎？這就是德國製造與德式幸福的祕訣。

【作者簡介】隅田貫

日德產業協會（NPO）特別顧問。1959年生於日本京都，1982年從慶應義塾大學經濟學系畢業後，進入三菱日聯銀行（MUFG Bank，原東京銀行）工作。經歷三次（合計十年以上）在德國法蘭克福工作後，2005年起任職德國當地老字號私人銀行邁世勒集團（1674年創業），於法蘭克福總公司負責以日系機構投資家為對象的投資顧問工作。

隅田貫身為總公司唯一的日本人，培養出觀察日德企業文化本質與其差異的眼光，致力於活用長達20年的德國工作經驗。現任日德產業協會特別顧問，成為日、德兩國經濟人的橋梁。

【譯者簡介】黃立萍

Podcast節目《夫妻純聊天》主持人之一，是一個需要養肝的全職媽媽，目前以SOHO身分從事各類採訪、撰稿及翻譯工作。譯有《零基礎寫程式》、《殘酷世界的生存法則》、《地點學》、《金融業者不能說的理財詭計》（以上皆為大是文化出版）。