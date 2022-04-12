12生肖都有自己命中注定的財富，但有時稍有不慎便會被一些不好的事物干擾，影響財富的到來。運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖增加收入的秘訣，屬虎太高調會妨礙賺錢，屬狗年輕時不順，婚後財路大開，收入將會明顯增加。

▍生肖鼠

生肖鼠生性機敏聰慧，謹慎小，。若得機遇，可達高官顯貴；若機遇平平，也能累積財富，一生不乏錢財。但如果能控制一下急燥的性格，財運會更旺。留住好機會，學會等待，好日子在後頭。

▍生肖牛

生肖牛勤懇有加，並且能力強大，有忍耐力，所以他們天生可聚財。但他們年輕時大多運氣不是很順，因為不會表現，更不屑耍手段、動心機。生肖牛屬於逐漸發達的類型，多聽取別人意見，三思而後行，事業會非常成功，收入也會增加很多。

▍生肖虎

生肖虎聰明顯貴，天生受人重視，因此會成為大家矚目的焦點。這雖是優點，但也會妨礙財富的到來，貴人會覺他們太張揚，不好相處。生肖虎只有低調存財，方可細水長流，財富無憂。

▍生肖兔

生肖兔天性善良，溫柔可親，招人喜愛。雖具備智力才學，博學多藝，但因毅力不夠，總是三天打魚兩天曬網，求財易半途而廢。生肖兔如果能克服這個缺點，則能事業財運兩不誤。

▍生肖龍

生肖龍擁有較高的領導才能，無論做什麼都有模有樣，人緣好，天生具有貴人運。但生肖龍大多性格急燥，又多逢競爭對手，對事業和財運的發展易造成不利影響，需多加注意。

▍生肖蛇

天生好運的生肖蛇，有時會出現財來財去，財富損耗較大的現象，想存下錢非常的困難。雖然收入高，但卻是個月光族。因此，生肖蛇要適當學習理財，這樣自己的財富才能勢如破竹，源源不斷。

▍生肖馬

生肖馬性格好強，富有激情，衝勁十足，可有時難免財進財出一場空，所以很多時候在做決定前一定要謹慎多思。生肖馬們一生的好運勢多集中在年老後，子孫圍繞，得享晚福。

▍生肖羊

生肖羊雖機智聰敏，勤勤懇懇，卻也難免今生多災，童年時容易生病，因此影響學業，青年財運方面多少也會出現一些損耗。他們財路起伏不定，中年後會變好，此時生肖羊結善緣，貴人到來，收入會後來者居上，發達起來。

▍生肖猴

敏捷伶俐的生肖猴具有積聚財富之能，這與生俱來的好運氣實在羨煞旁人。可是，生肖猴自身存在明顯的性格缺陷，如個性輕率，耐心不足等，這些都會阻礙金錢的到來。靜下心做好一件事，收入不會比其他人少。

▍生肖雞

生肖雞聰明好學、廣有財路，一生不會為金錢所困。智商、情商都很高，在行業裡會脫穎而出，是了不起的人物。但性格孤傲，不太為人所接受，且體弱多病，應多注意保健。沒有健康的身體，貧困就會趁虛而入。

▍生肖狗

怕孤獨愛熱鬧的生肖狗天性隨和，好交朋友，年輕時大多運途不順，以至於財運平平。不過，生肖狗在結婚後情況會大有好轉，慢慢地會有些積蓄，財路也會漸漸地打開。家人和睦，心情就好，收入也會增加。

▍生肖豬

生肖豬因前世深具善根，故而今世衣食不缺。屬豬人心態平和，遇事不會強求強取，天生的享福命。如果收入還不夠理想，不要著急，做好自己幸運會主動到來，該得到的一個也不會少。

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