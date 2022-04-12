過量飲酒除了造成肝臟的負擔外，對於消化道系統的殺傷力也不容小覷，由於酒精會破壞胃的黏膜，造成胃發炎或是胃潰瘍的發生，而食道癌、口腔癌等國人常見的癌症，也會因長期大量的飲酒而增加發生的機率。

●酒精性脂肪肝 易演變成肝癌

萬芳醫院消化內科黃世斌醫師表示，肝是代謝酒精最重要的身體器官，若飲酒過量加重肝的負擔，使得肝功能受損，久了之後將形成酒精性脂肪肝，若這時喝酒依然沒有節制，將依程度惡化演變成酒精性肝炎、酒精性肝硬化，甚至是肝癌。

●每日超過兩罐啤酒 男性恐肝受損

黃世斌醫師指出，根據美國國家衛生研究院資料顯示，10公克純酒精定義為一單位，成年男性一天不超過兩單位、成年女性與65歲以上長者為不超過一單位尤佳。

舉例來說，一罐350毫升的啤酒酒精濃度為5％，約為一單位，因此成年男性一天不超過兩罐啤酒，對肝臟的影響較低，但不論酒精濃度多寡，建議淺酌即可。

●飲酒三撇步：墊胃、慢飲、後甜食

不過早期酒精性脂肪肝是有機會改善的，黃世斌醫師強調，只要飲食作息回歸正常，控制酒精攝取的量數，脂肪肝仍有機會改善。然而， 家人朋友的聚會，難免會需要喝酒的場合，黃世斌醫師提供幾招小方法可降低喝酒對身體的傷害：

1.切勿空腹飲酒，喝酒前先墊胃，牛奶和油脂類是好選擇。

2.飲酒過程中切勿拚酒猛灌，慢慢酌飲能增加酒精代謝的時間與降低對胃的傷害。

3.酒後吃適量的甜食可加速乙醇的代謝，但有高血糖的族群要注意甜食攝取的量。

●留意肝警訊！皮膚蠟黃、尿茶色儘速就醫

最後，黃世斌醫師提醒，若民眾出現皮膚蠟黃、眼白發黃、下肢水腫、尿液顏色呈茶色時，很有可能是來自肝臟的警訊，應就醫檢查接受治療，把握治療的黃金期。

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