台灣的慢性腎臟病和糖尿病人口密度，相較於全球向來偏高，尤其大部份病患一旦有尿毒症狀，就可能需要進入血液透析治療，也就是所謂的洗腎。在醫療現場，血液透析是一種安全的治療方式，但也會在透析治療中，因為脫水量的多寡以及身體狀況不同而產生不適，如血壓降低、抽筋等情形，或在透析治療後發生瘻管滲血阻塞的狀況，不但增加腎友和家屬困擾以及醫療人力的浪費，也會影響透析效果及生活品質。臺北醫學大學新國民醫院許永和院長，深切體認洗腎病人的痛苦與無助，致力引進「精準透析」，有效提昇血液透析臨床照護品質。

許永和院長指出，由於每位病患的生理狀況與治療需求都不太一樣，所以醫師需藉由醫囑作業系統，確定人工腎臟要使用什麼型號；確定藥水、抗凝劑要怎麼用。接著，由於護理師要確立醫囑內容，因此在護理師這端，也會透過醫院資訊系統瞭解每位病患的透析條件為何、確認人工腎臟型號與確認藥水品項。

為了降低人員工作負擔並增進洗腎患者就醫體驗，新型的數位化洗腎系統，可減少數據計算錯誤。以臺北醫學大學新國民醫院血液透析室新引進的德國原裝進口最新型洗腎機為例，搭配AI智能血液透析治療、瘻管照謢治療，能即時線上偵測生命徵象及清除率，搭配單次使用高透量人工腎臟，確保透析品質穩定。

許永和院長強調，精準透析能做到從病患上機前的體重、血壓數據，到透析過程中的血壓、下機後的體重與血壓量測後都自動上傳。測量完畢、數據即時上傳、數位計算功能，都能夠避免「洗太多休克、洗太少肺積水」的狀況。此外，在血液透析過程中，都顯示相對應的醫囑，讓護理師更有照護依循，有效提昇血液透析之臨床照護品質。