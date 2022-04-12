常看到減肥廣告說：「睡覺可以減肥！」然後販售一些助眠產品，沒想到確有其事！據美國最新研究顯示，延長超重者的夜間睡眠，真的可以減少他們的攝食，平均可減270大卡，最多的甚至能減少500大卡的熱量。

●改變睡眠模式和就寢習慣

芝加哥大學睡眠中心找來80位年齡在21到40歲間，身體質量指數（BMI）在25到29.9，屬於超重的成年人進行測試。研究中並未要求這些志願者要節食或改變運動模式，只要求受試者使用穿戴式設備，來追蹤睡眠時間。

所有人都只有進行1次睡眠諮詢，他們只是教受試者改變睡眠模式和就寢習慣，結果就發現讓每天睡不到6.5小時的過重者平均多睡約1.2小時後，每天平均可降低270大卡的攝食熱量，有些人在改變睡眠習慣後，每天最多甚至減少吃進500大卡的熱量。

●不節食、不運動 1年瘦3.4公斤

雖然這項研究的本意不是為了減肥，但是計算起來，若受試者持續進行每天「多睡1小時計畫」，不必節食也不必運動，1年就能瘦3.4公斤。

研究人員表示，研究顯示，改變睡眠只要2個星期的時間，就可看到體重減輕的成效。主持這項研究的芝加哥大學睡眠中心Esra Tasali醫師表示：「許多人都努力尋找減少熱量攝取來減輕體重的方法，原來只要多睡覺，就可大幅減少熱量。」長期保持健康的睡眠習慣，不必挨餓也不必過度運動，就能輕鬆降低體重！