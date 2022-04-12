中國台商工廠重鎮上海、崑山陸續封城，影響生產及消費；外資陸續調降台股半導體及下游評等，幸賴去年企業獲利大豐收創新高，殖利率優勢有利台股高檔震盪一段時間；高油價刺激電動車發展，IC不缺貨有利5G網路加速推展，而伺服器乃至受惠升息的金融族群都是多頭可用之兵。(圖/先探投資週刊提供)

中國經濟心臟上海竟然從三月下旬起就開始封城，並擴及昆山、蘇州等台商電子零組件大廠，不是停工就是降低產能，對供給端並非好事，時間要拖多久有待觀察，也會影響到相關大廠業績；另一方面如台積電董事長所言，消費端也會受影響，所以不管手機、電視、ＮＢ、ＰＣ等大宗電子消費產品熱度將大為降低。也由於中國產銷受重擊，加上原物料價格居高不下以及內需房地產持續修正，外資已預估中國今年經濟成長率要保五．五％偏難，甚至有下修至四％以下可能。

半導體股遭降評承受壓力

所幸台灣輸出大國美國情況還算不錯，美國三月非農業就業人口增加四三．一萬人，連續十一個月超過四○萬門檻，創下第二次世界大戰有此數據以來最長就業增長紀錄，三月失業率從二月的三．八％降至三．六％，接近疫情爆發前水平，也是近五○年來低點，美國就業市場持續復甦。所以預估台灣三月出口數字依然不錯。

此外第二季市場最注意就是通膨數據還會創新高？或是高檔震盪、走低？最重要因素就是石油，看看巴菲特投資的西方石油，第一季漲幅將近一倍，在美國禁止、歐洲抵制俄羅斯原油下，今年油價一度衝高至一三○．五美元，三月底美國總統下令六個月內釋出一．八億桶戰略庫存—每日一百萬桶；而包括歐洲大部分地區、加拿大、墨西哥、日本和韓國在內的國際能源署成員（ＩＥＡ）表示，同意加入美國行動，釋放原油的緊急儲備；另OPEC+也決議五月增產目標將調升至每日四三．二萬桶。國際油價依舊在一百美元上下震盪。而其他如黃小玉等價格未再創今年新高，惟只有油價低於九○美元才會對於減輕通膨壓力將會有明顯幫助；反之，油價若還向一一○美元推進，就真的要小心了。

但是這需要一段時間觀察，就像俄烏戰爭還在拉鋸一樣，第二季預計全球還是處於相當高的通膨狀況，最快也要第四季通膨壓力減輕才會顯現。在此之前就要面對美國聯準會升息的趨勢。由於失業率創近五○年新低、通膨率每月都呈現六、七％（年增）上升，聯準會官員幾乎全面倒支持加大升息幅度及縮表，預估今年稍後將多次升息兩碼，並預期七月後恢復每次升息一碼，明年利率應該會觸及低於三％的水平。

若能源股受各國釋油高檔震盪，那麼金融股將扮演第二季重任，而升息前通常電子股表現較疲弱，但是以蘋果、亞馬遜、谷歌、特斯拉為首的科技股，二月中旬前已經大震盪下跌，近一個月資金又漸回籠，所以儘管首季道瓊及標普今年跌幅都在六％之內，但上述幾檔高總市值股只有微軟跌幅較深，其他股價表現都勝道瓊及標普，其中特斯拉還是上漲近四％，四月股價更上一層樓，幾乎要向歷史天價一二四三美元挑戰。而道瓊、標普及那斯達克指數周線都是三連紅，惟費半三月底最後一周收黑，似乎去年大好的半導體的確受到壓力。

技術面上標普及道瓊只要守穩年線四四六○點及三四五○○點之上就屬強勢。那指則以一萬四千點為續彈關卡。費半年線關卡在三四二○點。

亞洲問題最大的就是中國，在韓國及新加坡都宣布不需檢測恢復國境開放中，中國還是以疫情清零政策為主，導致上海已經封城超過一周還繼續封，接下來昆山或蘇州也可能步上後塵，此舉勢將使生產及消費端受影響，間接使得今年經濟成長率下修，對台灣也有一定程度影響。不過當疫情嚴重之時，觀察全球各國，股市大多在執政者為穩定民心下偏漲居多，看來後續中國勢必將調降利率。

三月以來港股明顯較中國強勢，主要在於太平洋航運、國泰航空、中國平安保險、騰訊、中石油、鞍鋼等主導，電子股大多較弱勢，例如舜宇光學幾乎再創低點，小米也不佳，只有聯想及電動車大廠比亞迪較強；此外，阿里巴巴等多家重量級公司計畫實施庫藏股；在金融、原物料股等支撐下，恆生指數低檔較有支撐，國企股指數表現較弱。

台積電暗示車電、網通需求強勁

台股公布去年上市櫃企業獲利，達四．二九兆元，年增七三．七％，締造史上最佳成績單。所以從二月底以來各公司召開董事會宣布股利政策，股息配發都非常亮眼，殖利率超過五％比比皆是，從電子大廠日月光、廣達、仁寶到傳產的台塑三寶、中鋼再到營建、金融股等。預計將配發超過二．六兆以上現金，支撐台股三月強彈至年線之上整理。由於除權息公司很少，不太會吃掉指數，在含權息下，台股應可維持在年線一七○○○至一七二○○點之上整理。

惟必須注意，近來外資頻頻調降台股企業評等，金管會雖嚴查外資報告與買賣動作，但是受俄烏戰爭、通膨等影響終端消費預期，摩根大通經濟團隊先前將全球今年ＧＤＰ成長預估降至三．四％，認為面臨庫存增加及訂單削減對ＰＣ業無疑是雪上加霜，因此，摩根大通調整ＰＣ出貨預期，預計首季將季減十七％，全年ＰＣ出貨量預期會年減八％，尤其不利惠普、戴爾、華碩和宏碁。在此之前，大摩示警高通及聯發科恐打價格戰；再來，因ＰＣ前景轉差也將影響晶圓代工和部分零組件價格，相對保守看待聯電、力積電、世界先進、聯詠、瑞昱、譜瑞ＫＹ、南亞科、穩懋、矽力ＫＹ、宏捷科等，幾乎半導體資優生除了台積電外，全面降評；更不用說價格下跌的面板雙雄。

想想年初還一片欣欣向榮的科技業，但是在以筆電、電視機為主的消費性電子產品，三、四月景氣迅速反轉，目前手上滿滿的料件庫存卻相當棘手。先前瘋狂備料後果終於出現，外界傳出，全球第一大ＰＣ品牌惠普，已將今年全年消費性筆電出貨量目標下修十％，台灣筆電代工廠與品牌廠，手上長料及半成品庫存已達到極高水位，宏碁、華碩、微星、技嘉等品牌廠至去年底為止，存貨金額都攀上歷史新高，代工廠如英業達、仁寶、廣達、緯創等也都是一樣，這也難怪第一季外資月月賣超，累計賣超超過去年達四五九○億元。而四月十日以後，美台公司將開法說會或公布季報，看來好消息不會多只會少。若加上中國沿海重要城市封城，國內法人也開始預期全年企業獲利恐呈持平至下滑五％，甚至衰退五至十％。

一周前台積電董事長劉德音所言，中國因疫情封城已影響個人電腦及智慧型手機等消費性電子需求，而中國市場占全球電子產品需求超過三分之一，相關個股操作上宜保守。

不過劉董也指出電子業績較看好的幾個方向，包括車用電子、高效能運算（ＨＰＣ）、物聯網等需求依然強勁。雖然受供應鏈問題，今年全球汽車銷售將減少至八千萬輛左右，而受到碳中和及高油價影響，原本就看好的車用電子，在半導體供不應求逆轉下，未來可望持續看好。尤其是大廠特斯拉，雖上海廠受封城影響降產，但是德國柏林超級廠已加入營運，四月七日第四個超級工廠美國德州廠也將開幕，市場預估今年銷售量將超過一五○萬輛，高標達二百萬輛，較去年約九五萬輛大成長，所以股價這次三月份反彈從八百美元之下直奔接近一二○○美元，彈幅將近五成。特斯拉總市值站穩一兆美元後，未來集團總市值可望挑戰蘋果！再看中國比亞迪也說電動車賣得好，股價在弱勢的陸股中已完成底部，這次三月反彈幅度也超過三成，美中兩地都看好電動車。

台積電說汽車電子需求強勁也就是替產業背書，所以包括台達電、客製化充電設施解決方案信邦、快速充電樁及充電站解決方案飛宏、充電樁廠康舒、充電系統檢測設備廠致茂、直流快速充電槍廠健和興、充電槍及充電站線束鴻碩、貿聯ＫＹ、充電槍探針廠中探針等，以及其他如宏致、胡連、智伸科、朋程、界霖、車王電、聯嘉、英利ＫＹ等電動車供應鏈也可一併注意。

至於高速運算部分，資料中心、伺服器是主要推力，這次外資也看好伺服器市場，認為伺服器產業在亞馬遜和臉書等數據中心布建下仍保成長趨勢，第二季可在零組件供應緩解下出貨量回彈，估今年全年伺服器出貨量成長七％，看好信驊、緯穎，而ＰＣＢ的金像電、博智業績成長力道強可一併注意。

至於物聯網部分，前兩年下游網通股受相關ＩＣ取貨不易，匯率升值，所以中磊、智易、台揚、智邦、友訊、明泰等業績都不甚好；如今半導體產能鬆動，拿貨容易，在５Ｇ網通建置可望加速且加上台幣貶值相助，預計第二季以後業績將看好。

金融股比價形成良性循環

再來就是金融股，升息就相當於產品漲價，隨著美國升息循環確立，三月升息後，預計今年還要升息六次，明年三至四次，這次中信金法說會就說得很清楚，認為美國今年還會升息六碼、台灣還會升息一．五碼的預估下，假設人力、物力的投入沒有增加，中信金今年稅前盈餘將因升息而增加三○至三五億元。以完整十二個月的影響來看，新台幣每升息一碼，中信銀行淨利差（ＮＩＭ）約增加○．○六個百分點，淨利息收入約增二六億元。至於美元升息一碼，淨息收約增四億元。去年中信金稅前賺六二○億元、稅後賺五四二．○五億元，若以最保守估計稅前多賺三○億元、稅後約二五億元，折合每股約○．一二元，若台灣再升息兩碼、配合美國升息七碼，合計躺著稅後就多賺八八億元，再保守打個折扣以八○億元計算，折合每股○．四元，那麼今年保守估計ＥＰＳ將達三元以上，明年理應更高，在該公司今年將配息一．二五元，以三○元計算，殖利率約四．一％，而利率看升、金融景氣循環向上，未來填息機率大。

兆豐金是政府外匯指定銀行，是美元升息下最大受惠者，加上官股三商銀、合庫金、台企銀等，都是中小企業往來放款主要銀行，所以升息受惠大。要注意，兆豐金逐漸向五○元推進，民營金控股價淨值比最高、超過二．三倍的玉山金也是以國內放款為主，股價登上三○元後持續盤堅，而第一金、合庫金股價則來到三○元上下，華南金向二五元推進。二○元以下的永豐金股價向二○元推升；低價的台企銀先挑戰每股淨值十三．一三元，再來向十五元推進；如此一來比價推升形成良性循環。高價的國泰金、富邦金最後再拉升。由於後面還有升息（產品漲價），整體金融股多頭格局持續向上將不變！逢低可參與除權息。傳產的中鋼董事長說投資中鋼比台積電好，同樣具官方背景的中鴻等，都是兼具景氣向上及殖利率的保險標的。

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