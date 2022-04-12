桃園公寓深夜祝融烈焰衝天，7旬屋主救火一度受困，勇消深入火場順利救出。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園公寓深夜祝融烈焰衝天 7旬屋主救火嗆傷送醫

桃園市桃園區愛一街一處4層樓公寓，頂樓加蓋處11日晚間11點多慘遭祝融，火勢一發不可收拾，消防員獲報到場已全面燃燒，烈焰直衝天際，77歲翁姓屋主試圖救火一度受困，打火弟兄深入火場救下翁男，僅輕微嗆傷意識清晰，仍預防性送醫，火勢也於10分鐘內撲滅，詳細起火原因仍待釐清。

桃園區愛一街一處4層樓公寓，5樓是鐵皮加蓋，4樓住著翁姓1家3口，11日深夜11點多，頂樓儲物間發生火警，因堆放雜物，火勢一發不可收拾，甚至延燒到4樓，烈焰和濃煙直衝天際，附近住戶都被驚醒，77歲翁姓屋主一度嘗試滅火。

桃園市消防局獲報派出15名消防員、5輛消防車和1輛救護車前往救援，1至3樓住戶已自行逃生，4樓的翁家母女則焦急地像熱鍋上螞蟻，擔憂還在屋內的翁男，消防員獲悉冒險入室，順利將翁男救出，所幸翁男意識清楚，僅輕微嗆傷，原拒絕就醫，但仍預防性送往聖保祿醫院進一步檢查。

消防員10分鐘內即撲滅火勢，初估燃燒面積約25平方公尺，詳細起火原因仍待火調釐清。