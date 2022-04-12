【愛傳媒黃珊珊專欄】根據台北市目前的監控，疫情並不樂觀，確診與感染高峰應該在2個月後出現。​

​4月11日市長公布的數據非常明確，首先今年1-3月間，輕症以上比率為0.24，到了10日則是0.34；第二，從疫苗覆蓋率與生活型態跟台灣最接近的韓國來看，從確診出現到病歷高峰，大約花了2個月，感染百分比是29.6%。​

​經濟層面來看，目前全台灣3.2萬人被匡列不能上班，這數字還在增加，對經濟影響不能小覷。居隔結束前接受篩檢的車來速，總服務量也高速上升，代表PCR的成本正在提升，未來如何用最少成本與病毒共存，會是重要的課題。​

​目前，北市府嚴格稽查七大類場所，工作人員必須要打兩劑疫苗，如果兩劑滿三個月則必須施打第三劑，每周也必須做快篩，消費者的部分必須要打滿三劑。如果違反將「按次處罰」3千到1.5萬，目前尚未發現違規情形。​

​65歲以上的長者，如果還沒打疫苗，請快點去打！除了中央提供的500元獎勵外，北市還再加碼500元的超商禮卷，將會贈送到5月31日，請大家快點帶家裡的長輩來施打！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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