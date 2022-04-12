【愛傳媒簡秀枝專欄】日本知名藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA，1959-）《朦朧潮濕的一天Hazy Humid Day》決定留在台灣，並由公立美術館典藏。基於公共性與延續性，高雄市最早起步，勢在必得。

高雄市長陳其邁曾向奈良美智，提出爭取捐畫的積極請求，以及未來在高美館舉辦常設展的規劃。奈良美智及時作了正式回應，答應把《朦朧潮濕的一天》留在台灣，也同意由公立美術館典藏，希望持續分享愛藝民眾！

陳其邁市長告訴奈良美智，高雄是個溫暖、熱情的城市，希望能以高雄市立美術館的典藏專業，爭取作品，並在今年十月開幕的內惟藝術中心，設置常設展。

陳其邁是在給奈良美智信函上，積極轉達這項意願，他強調，期待愛留寶島、情繫港都的留畫善舉，很快就能與全世界的朋友分享！

內惟藝術中心，是高雄市政府目前全力趕工中的工程。如眾所皆知，高美館區附近，早年受到鐵路貫穿影響，把市容切成兩個世界，一邊是三面豪宅包圍的現代文明區，而西側則保留老城市的落後衰敗。

近年高市府團隊勵精圖治，把鐵路地下化，同時重建西區。高市府團隊的構想，是西區打開門戶後，延續高美館的現代藝術園區規劃，作為城市縫合的重頭戲。

目前正在趕工的內惟藝術園區，由建築師劉培森規劃了圓弧造型美術館群，大門向西，就是希望以藝術文化、現代文明的加值，把長年殿後的西區，一步到位，完全與其他進步繁榮的三區縫合，作為今年高雄市最迫切的市政建設。

今年十月，高雄市政府將為港都城市的縫合，舉辦慶祝活動，強調高雄沒有次等區域，更沒有次等公民，同時由史哲副市長帶領高美館團隊，以新型態的策展及觀賞方式，盛大為內惟藝術園區落成啟用，敲鑼打鼓，力圖找回年輕人，擁抱社區，重返美術館。高美館長李玉玲與團隊，對於史哲副市長的耳提面命，迎接內惟藝術園區開幕常設展，正挖空心思，全力規劃。

此時此刻，奈良美智的巨作《朦朧潮濕的一天》，有機會加入內惟藝術園區開幕常設展，不啻是如虎添翼。奈良美智考慮畫留高雄的好消息一傳來，高雄市府團隊，士氣大振，各個喜形於色。

兩年前奈良美智曾在總統蔡英文的推特上，看到蔡總統愛貓蔡想想，留言讚美。奈良美智同時代表日本人民，謝謝台灣在日本311大災難中的慷慨捐助。當時，蔡英文立即給予溫暖回應，並告訴奈良美智，台灣人民很欣賞他的作品，許多藏家都以收藏他的作品為榮，同時邀請奈良美智到台灣展覧。 當這條夾帶感恩致謝的友誼長線，從推特拉出後，果然讓奈良美智展覽在台灣舉行的美夢成真。

奈良美智對藝術創作，一絲不苟，他非常在意每一個展覧，不但事必躬親，挑選作品，同時對展場規劃細節，也是滴水不漏。從前年底開始，冒著疫情風險，奈良美智親自飛抵台灣，接受14天隔離，然後親自去展覽工作，謹慎嚴謹態度，讓國人印象深刻。

然而，就在大費周章，佈置現場之後，奈良美智悄悄進了總統官邸，和蔡英文總統共進了早餐，更重要的是，他親自把蔡總統的愛貓蔡想想，擁入懷裡，誠懇熱情的畫面，深植國人心坎。

就在總統蔡英文，前後任副總統陳建仁與賴清德，都分批參加位於關渡美術館的開幕盛會，奈良美智已經悄然登機離境。受到全民矚目的奈良美智大展的揭幕，獨缺藝術家本人，奈良美智忠於藝術，不愛出風頭的個性，更增添了神秘色彩。

展覽從台北關渡美術館展覽之後，巡迴到高雄美術館、台南美術館，奈良美智一次又一次，親飛來台，每一次都接受14天疫情防治阻離，然後親自低調到美術館佈展，展覽佈置到滿意，留下簡單影音紀錄，又趕在開幕之前，匆匆離境。

曾有消息傳出，奈良美智深愛台灣食物，一次又次來台，為了防疫隔離，他經歷了3次隔離，每次都長達14天，閉門吃台灣美食，讓他體重直線上升，據說增加了5公斤。不過，中日友誼，也跟他的體重一樣，在疫情與歷次台灣巡迴展覽中，直線跳升。

去年作為奈良美智在台灣巡迴展的第二站，愛藝成痴的高雄市史哲副市長，加上曾經留學日本的李玉玲館長的接待與展覽規劃，以奈良美智特別為數度造訪的台灣，所繪新作《朦朧潮濕的一天》，作為特展巡迴高雄站的主視覺。該作品不僅蘊含了奈良美智對台灣的情感與友誼，更在嚴峻疫情中，傳遞了他對台灣抗疫的鼓舞與信心。

曾經來高雄佈展的奈良老師，對南台灣的熱情與美食，有深刻印象，收到陳其邁市長為他準備的禮物，當夜向市長回了謝，並曾說，希望安排機會，到高雄參加音樂祭活動。

加上，高雄展覽巡迴展期間，創下24萬餘參觀人次紀錄，共同見證奈良美智的創作精神與高度受歡迎的魅力所在，足見他對港都高雄，印象最深刻。

奈良美智是位情感豐富，有恩必報的出色內斂藝術家，對於他的畫展在台灣，創造了溫暖美好而感動人心的100日，珍惜有加，力圖回報，因此動念把為台灣所繪作品《朦朧潮濕的一天》，續留在台灣。

代表總統府擔任奈良美智在台巡迴展的執行窗口文化總會，對於奈良美智展覽前後的良性發展，與有榮焉，近日更為《朦朧潮濕的一天》作品留台灣，續作努力。

陳其邁市長聽到消息，第一時間就寫信給奈良美智，表達爭取大師作品，留在高雄的強烈意願，並請史哲副市長籌組團隊，積極研擬大師作品續留計畫，高美館隨即做了專業規畫評估，期望迎接奈良美智作品《朦朧潮濕的一天》，在美術館園區西側新館「內惟藝術中心」常態性向公眾展出。

文化總會近日釋出該會對奈良美智作品處理的民調報告，結果顯示，有90%以上民眾，對巨作留在台灣，表達雀悦與支持後，立即知會奈良美智，因為奈良美智一直很關心台灣民眾對他作品的感受與回饋。

果然，奈良美智本人隨後在推特發文表示，他非常樂見《朦朧潮濕的一天》作品，能由台灣公立美術館典藏。

史哲副市長表示，高美館內惟藝術中心將以「藝術中有生活，生活中有藝術（Art in Life, Life in Art）」精神，用最誠摯、專業姿態，抱持著捨我其誰的態度，全力爭取、迎接奈良美智《朦朧潮濕的一天》的常設展出，讓奈良美智的溫暖美好，持續發揮療癒效果，愛留寶島，情繫港都。

作者為典藏雜誌社社長

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