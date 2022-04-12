【愛傳媒左化鵬專欄】瞥見一位美女，我嘻皮笑臉上前搭訕，她遞給我一張名片，見了她的頭銜，我立馬立正、敬禮，喊聲：「長官好」。

她是彰化田中人，是高中晚我不知多少屆的小學妹陳淑娟。我們一樣吹過員林的風，一樣淋過員林的雨，踏遍員中校園的每一處角落，只是，當年讓我飽受夏楚的老師，在她受教時，已換成了另一批。

這位美女博士，現職是國防大學理工學院電機電子工程學系教授，另一身分是國軍現役上校，她上了講壇能教書，下了部隊能打仗，堪稱文武雙全。

既是教授又是上校的陳淑娟，連年獲國防部頒發的優良教師獎殊榮，她致力研發多項微型天線的技術，是電子通訊專家。其中十二項發明，獲得國內專利權，五項獲美國專利權，因此又得到「專利女王」的稱號。

偶然相遇，難得她肯理我，我一直想要找話題，問她：「為什麼我手機通話老是斷訊」。算了！她回答，我也聽不懂，我們已是不同世代的人。

作者為資深媒體人

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