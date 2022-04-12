曾任曾國城、庹宗康、高山峰經紀人，如今專心從事寫作的作家房純輝，日前在部落格上刊登一篇標題「給龍的傳人李建復先生的公開信01」文章，控訴資深歌手李建復的公司「聲朗文化」違約拖延支付收益，並PO出合約截圖佐證，直言李是「不守承諾的背信之人」，且「不值得擁有過譽的稱謂」。

房純輝在接受時報周刊CTWant獨家訪問表示，去年3月和李建復的公司「聲朗文化」簽署合約，授權對方進行他的原創作品全球代理推廣，包含音頻內容、電子書、有聲書等，合約中載明「每半年提供營銷報表核對」，並且支付相關拆分收益。不過到了同年9月，房純輝並未收到報表和收益，12月他詢問「聲朗文化」為何延宕，「他們說大陸上得比較慢，台灣收益較少，預計2022年1月能完成。」

房純輝在部落格上刊登「給龍的傳人李建復先生的公開信01」文章。（圖／截自房純輝部落格）

不過一直到2月7日過完年開工後，因為都沒有收到報表和入帳，房純輝怒指聲朗文化「成效無限接近0」，且這段期間，說好的直播工作還被聲朗文化放鴿子，「聲朗在工作群組上說與張德芬老師直播節目已經在作業合同中，我到聲朗公司開會，訂下2月10、17、22日三次的直播日期，並預作內容準備。到了2月8日，我在工作群組中主動詢問過兩天要直播了，一切是否都順利，得到的回覆竟是會延後，要是我不主動問，對方是不是就不提了？」

房純輝在部落格上刊登「給龍的傳人李建復先生的公開信01」文章。（圖／截自房純輝部落格）

被放鴿子又被延遲了近一年的報表和收益，氣炸了的房純輝今年3月8日再次到聲朗公司，與李建復和公司副總許曉婷開會，要求對方簽訂他所擬的協議書，內容包括不再續約，以及報表和收益需於3月31日前交付。房純輝也在部落格中貼出有李建復中英文親筆簽名的協議書，證明所言不假。

房純輝在部落格上刊登「給龍的傳人李建復先生的公開信01」文章。（圖／截自房純輝部落格）

不料到了3月31日，聲朗文化再次失約，房純輝4月1日便在部落格刊登「給龍的傳人李建復先生的公開信01」一文。房純輝受訪時表示，文章刊出後就陸續收到聲朗的報表和款項，隨之而來的還有一封李建復的電子郵件，表示已經看到他的文章，「很遺憾也很錯愕您以網路公審的方式處理彼此的岐異」，並說若對於處理上架或結算的方式不滿可以透過法律解決，與李建復的人品及成名曲無關，希望他刪除文章。

房純輝在部落格上刊登「給龍的傳人李建復先生的公開信01」文章。（圖／截自房純輝部落格）

房純輝回信表示，若聲朗文化以公司名義在李建復創建的「愛播聽書」臉書公開向他致歉，他便同意刪文。直至他4月6日接受時報周刊CTWant訪問前，仍未收到李建復的回信。不過，房純輝4月9日突然刪除「給龍的傳人李建復先生的公開信01」一文，並另外貼出聲朗文化的道歉聲明，表示：「我接受聲朗文化公司的致歉。繼續前行，日日向好。」他的臉書也同步更新表示接受道歉，朋友紛紛留言恭喜，並說「正義獲得伸張」。

房純輝在收到聲朗文化的道歉聲明後表示「正義獲得伸張」。（圖／截自房純輝部落格）

更多 CTWANT 報導