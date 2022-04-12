續攤結束後李進良與友人們在飯店外抽菸聊天。（圖／本刊攝影組）

胡盈禎（小禎）前夫李進良，3月26日晚間被時報周刊CTWant直擊，與多名友人在五星級飯店的PUB，一同飲酒作樂歡度周末夜。而他身旁的女伴，有一位長著雪白逆天長腿、外型十分清秀漂亮的年輕女生，仔細一瞧，原來是他的前世情人、14歲大的女兒Emma。雖然有正妹女兒陪伴，但同行女友人們與他的互動依舊相當熱情，牽手、摟腰樣樣來，畫面有種奇妙的衝突感。

其中一名女性友人對李進良有不少肢體接觸，另一位女性友人則親熱地抱住女兒Emma。（圖／本刊攝影組）

3月26日晚間8點多，李進良與數名友人參加完喜宴後，就近轉到PUB參加Affter Party，直到隔日凌晨0點48分，才看他準備搭車離開。但即使在等車時，人緣超好的李進良，和身邊的幾名女友人依舊保持熱烈互動，又是牽手、又是摟腰，交情看來相當不錯。此時他身旁有一位身穿綠色格子短裙裝、斜揹著銀色香奈兒小包的年輕女生，一直和這些叔叔、阿姨保持安全距離，冷眼旁觀，但一不小心還是會被熱情的阿姨來個熱情擁抱。定睛一看，如此冷靜面對一切的她，原來是李進良與小禎的女兒Emma，而從她的應對進退來看，似乎很熟悉爸爸在外如此活潑的行徑。

李進良聊天聊得正起勁，Emma拿起雨傘輕敲他似乎在提醒時間不早了。（圖／本刊攝影組）

或許已經是深夜，又或許在一些長輩們面前容易感到無聊，就在李進良與友人聊得正開心時，被晾在一邊的Emma開始拿著手中的雨傘往李進良身上輕輕打去，似乎是想提醒老爸夜深了，該早點回家了。一旁女友人見狀一手拉著小女生、一手摸著李進良，隨後湊近他耳邊又講了幾句話。之後李進良在友人的護送、與女兒的催促，終於願意踩著微醺的腳步，坐上多元計程車前座，而Emma則和一名叔叔坐進後座，一同搭車離開。

原本抱著Emma的女性友人忽然同時拉住李進良的手。（圖／本刊攝影組）

李進良為整形名醫，曾和胡瓜女兒小禎於2007年在美國登記結婚、2009年在台補辦婚宴，2019年宣布離婚，兩人從交往到結婚、離婚，一直受外界關注。桃花很旺的李進良，緋聞史相當驚人，當年他跟小禎在婚宴前夕，曾被直擊和其他女藝人去開房間，更傳出小禎氣到心臟無力掛急診，但最後婚宴仍照常舉行。

李進良與女性友人交頭接耳，而Emma則與另一位友人對話。（圖／本刊攝影組）

婚後依舊忙碌的李進良，常被媒體拍到和辣妹上酒店或與診所護士互動密切，不過糾纏最久的是被指「社內連結」的田欣。田欣是李進良診所公關，身材相當火辣，兩人曾被踢爆一周約會4次，更傳出某次在親密互動時不慎壓到手機，「直播」給小禎看，也成為兩人婚姻的分居導火線；不過小禎為了女兒，維持「分居不離婚」狀態多年。

叫的車到了李進良先上車，Emma還在跟叔叔阿姨們道別。（圖／本刊攝影組）

前年李進良被拍到跟E奶網紅鳥鳥牽手去唱KTV，就像是剛熱戀的情侶般互動親密，但半年後他又夜送萬年緋聞女友田欣返家。而李進良與田欣糾纏多年，卻始終不認彼此有超出朋友關係，就算離婚後，田欣也仍在他診所上班，關係只能說是「剪不斷理還亂」。

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李進良上車後Emma也跟著上車準備返家。（圖／本刊攝影組）

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