紐約聯準銀行公布3月消費者調查報告顯示，受訪者預期未來一年的通膨率將攀升至6.6％，不僅高於2月時預估的6％，更升至自2013年6月開始該調查以來的最高紀錄。

但消費者對於未來三年的通膨預期，則從3.8％略降至3.7％。這顯示出，消費者通膨預期遠高於聯準會設定的2％目標，而實際通膨數據亦遠超出此目標。

受訪者預期未來一年房價將攀升6％，高於2月時預期的上升5.7％。消費者預期未來一年支出將增加7.7％，高於2月時預期的上升6.4％。