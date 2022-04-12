芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）周一（11日）表示，他並不反對聯準會（Fed）今年底前將利率升至2.25％～2.5％的中性水準。如果真如他所說的話，Fed未來幾個月開會須多次升息兩碼。
伊凡斯周一在非營利組織Detroit Economic Club演講時表示，「升息兩碼顯然值得考慮」，如果Fed想在今年12月前將利率推升至「中性水準」的話。
所謂「中性利率」指的是，Fed認為長期而言不會刺激或減緩美國經濟成長的利率水準。
芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）周一（11日）表示，他並不反對聯準會（Fed）今年底前將利率升至2.25％～2.5％的中性水準。如果真如他所說的話，Fed未來幾個月開會須多次升息兩碼。
伊凡斯周一在非營利組織Detroit Economic Club演講時表示，「升息兩碼顯然值得考慮」，如果Fed想在今年12月前將利率推升至「中性水準」的話。
所謂「中性利率」指的是，Fed認為長期而言不會刺激或減緩美國經濟成長的利率水準。
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