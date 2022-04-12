湖人正式於美國時間本周一早晨宣布開除總教練佛格（Frank Vogel），官方推特貼文感謝佛格的貢獻，他在2020年帶領湖人摘下總冠軍。美媒《The Athletic》報導，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）、退役球員朱萬霍華（Juwan Howard）都是可能的新人選，霍華現任密西根大學男籃教練。

本季例行賽結束時，ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）立即爆料這是佛格的最後一場比賽，指出佛格會在星期一被炒。佛格否認這項傳言，表示湖人球團沒講過要開除他，「我什麼屁都沒聽說」。從外界看來，儘管大家都知道佛格保不住工作，湖人悶聲不響地就攆走他，仍然是一種有失格調、缺欠專業的行為。

球迷在推特上批評，湖人有一整個球季可以討論此事，卻不肯好好地坐下來談。這種態度擺明就是嗔怪佛格沒有把球隊帶好，但是以本季湖人的傷兵和球員表現，即使是冠軍教頭也救不回來。還有人譏諷：「從這裡就能看出問題最大的始終是湖人高層，而不是佛格。」

今年48歲的佛格早在2001-02球季開始擔任塞爾提克助教，2010-11在溜馬升任總教練，NBA執教生涯累積431勝389敗，歷任溜馬、魔術、湖人總教練。除了2020年總冠軍，他在溜馬6季累積250勝181敗是最風光的一段日子。