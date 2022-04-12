宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強，昨（11）日與國民黨桃園市議員梁為超一起從中壢搭乘大眾交通工具到台北上班，單程花費約1個半小時，讓他深刻體會到通勤族的辛苦，發現「辦公室內的決策，是永遠無法深深體會人民的感受」。

羅智強昨日與梁為超一同搭乘台鐵來台北，向對方請益有關桃園通勤族的權益，今日他再度與國民黨桃園市議員朱珍瑤合體，在臉書貼出兩人在客運上「黏TT」的照片，透露兩人一起從八德區公所搭客運來台北，要親身體驗八德跨縣市通勤族的日常。

羅智強表示，昨天從中壢搭台鐵通勤，單程就花掉將近一個半小時，深刻體會到桃園通勤族的辛苦，而在首日通勤之旅結束後，收到很多網友對於桃園通勤問題的意見，讓他不禁直言「所有的城市治理都應該從走進人群開始，辦公室內的決策，是永遠無法深深體會人民的感受！」

羅智強承諾，若自己當選桃園市長，將會在桃園市政府內成立專責的「桃園通勤優化小組」，專責聽取桃園通勤族的意見，優化桃園的通勤環境，誓言要將桃園打造為最友善的通勤城市。