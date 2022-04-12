靜宜食營系是全台唯一將食品與營養專業「合二為一」的系所，依專業領域分「食品與生物技術組」及「營養與保健組」。（靜宜大學提供）

靜宜食營系搭配實作、競賽、畢業專題及成果展等訓練，未來畢業出路多元且寬廣，也始終位居熱門系所。（靜宜大學提供）

靜宜食營系積極打造專屬銀髮長者的友善食品，能擁有健康樂活的加齡生活。（靜宜大學提供）

靜宜食營系擁有完善專業的設備，也設置動物中心、精密儀器室及生物技術等實驗室，更聘請專業助教帶領實驗及實務課程。（靜宜大學提供）

食營系完成營養實習的學生，在特定時段為教職員生進行均衡飲食、體重控制等諮詢服務。（靜宜大學提供）

靜宜大學食品營養學系創系迄今近半世紀，畢業校友表現優異，在各領域貢獻所長，尤其通過國考從事營養師比率高，名列全國前茅，其中不乏擔任教學醫院營養室相關主管等要職。主任鍾雲琴說，有別於其他學校，該系堅持「只分組、不分家」，是全台唯一將食品與營養專業「合二為一」的系所；學生擁有扎實的基礎和專業，並搭配實作、競賽、畢業專題及成果展等訓練，未來畢業出路多元且寬廣，也始終位居熱門系所！

鍾雲琴指出，該系依專業領域分組，「食品與生物技術組」以開發具在地特色食材的食品為主軸；「營養與保健組」則發展全方位營養照護，學生能跨組、跨領域學習，培育兼具食品技師和營養師的專業人才。

台灣將邁入超高齡化社會，長者的健康飲食、延緩衰老保健、生物科技等議題，備受各界高度關注！靜宜食營積極打造專屬銀髮長者的友善食品，能擁有健康樂活的加齡生活。擁有完善專業的設備也是一大特色，不僅設置動物中心、精密儀器室及生物技術等實驗室；更聘請專業助教帶領實驗及實務課程，學生能融會貫通，用所學知識實際解決問題。

有了扎實的基礎和專業，師生在國內外競賽也屢獲佳續。曾連續3年榮獲「台灣食品產業新一代創新產品競賽」優勝及佳作；並連續6年獲得「杜邦營養與健康兩岸學生創新競賽」優秀組織等獎項，還有「生技創新創業競賽」農業生技組金牌獎、「菇蕈多多素食油飯」一等獎等佳績。

獲獎的肯定也為該系增加許多產學合作機會，不僅以在地特色食材，開發出牛蒡食品加工、紅薏仁棒等；也協助企業研發乳酸菌、延緩衰老保健食品，就連精釀啤酒、膳食飲品也開發在列。

鍾雲琴說，食營系每週二、四提供超過250人的團體膳食服務，學生從菜單設計、成本管控、實際供餐、品質滿意度調查等都下了功夫。透過全方位學習，營養組學生在畢業後可以透過考取營養師、檢驗分析乙級等證照，未來從事營養保健諮詢、餐飲管理等工作。食品組學生則可考取食品技師、食品品保工程師等證照，選擇食品生產研發、食品工廠管理等工作，就業之路多元寬廣。

值得一提的是，食營系完成營養實習的學生，在特定時段為教職員生進行均衡飲食、體重控制及慢性疾病衛教等諮詢服務。學生也能提升實務經驗，與未來職場無縫接軌。