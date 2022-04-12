上班已經是一件光是用想的就很頭痛的事，如果在職場上又遇到一些雜七雜八的鳥事，那進公司根本就和下地獄沒什麼兩樣！雖然大家齊聚一間公司雖然不是來交朋友的，但一起工作的時候也要做做樣子、維持一些基本的社交禮儀吧！畢竟大家都是心不甘情不願（？）的來餬口的，就不要用一些惱人舉動來互相折磨了吧！

今天《DailyView網路溫度計》就藉由《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點網友公認辦公室10顧人怨行為，快來看看你或者身邊有人有沒有上榜？有的話就好好檢討一下，為彼此營造舒適的工作環境吧！

10.午休時間狂敲鍵盤、滑鼠

有些人好喜歡在午休時間繼續使用電腦，不管是處理那些繁重的工作，又或者是趁機鬆一下逛逛網拍打打遊戲，在寧靜的午休期間敲打鍵盤與滑鼠的聲音會顯得格外清晰惱人，所以如果不是什麼十萬火急地要事，也請這些人停止手指動作，睡個午覺或發呆安靜一下吧！

9.偷看同事電腦LINE訊息

在辦公室最討厭遇到的事情之一，莫過於電腦螢幕被同事偷看，看你開啟的網頁、編輯中的企劃案甚至是通訊軟體的頁面，雖然說電腦螢幕那麼大，很難避免他人目光，但那種刻意看訊息還立刻對你問東問西的同事，真的是有夠白目超煩人。

8.桌面雜物髒亂不願整理

雖然有研究指出桌面凌亂的人智商比較高，但在辦公室裡座位太過髒亂，對同事而言其實純屬令人討厭的行為，有時候雜物堆太多還會擴散到鄰桌，還有那種吃完東西擱著不丟放個一兩週的，光是用想的就讓人退避三舍。

7.在座位上瘋狂抖腳、摳腳

有句話說男抖窮女抖賤，無論男女抖腳，都會造成別人的困擾，尤其是在桌位緊緊相連的辦公室裡，一人抖腳就整片工作區都在震動，還有那種一坐下來就換拖鞋，然後不自覺地邊辦公邊摳腳的同事，和他們交接事務都戰戰兢兢的，因為實在不知道自己會不會不慎碰到他摳過腳的手指碰過的東西啊！

6.炫耀自己的學歷或經歷

職場上總有那種開口閉口就愛炫耀學歷和資歷的人，不管講什麼話題，一定會提到自己是哪個學校畢業的，又或者有意無意地提及自己過去的經歷，其實既然大家最後齊聚同一間公司，那基本上職業水平和素質是差不多的，可能一樣的優秀，彼此心知肚明就好，講出來顯擺也不會因此更厲害。

5.搞小團體排擠其他同事

在公司最討厭遇到那種三姑六婆搞小團體的同事，事情不好好做，一天到晚跟高中太妹小流氓一樣，對特定同事搞排擠、搞孤立，完全就是職場霸凌啊！如果說被排擠的人本身人品或能力有問題而招致這樣的結果，那至少還情有可原，但如果在公司裡搞無差別排擠，那實在是太幼稚了啊！

4.隨處剪指甲、剃牙垢

上班的時候剪指甲到處噴，實在是一件很噁心的事情，給人觀感也不好，還有那種午飯後發出雜雜雜吸牙縫菜渣聲音後，又伸出手指摳下牙垢的同事，也是職場上無比噁心的存在，真的很想問問他們你這個時刻不剪指甲會死嗎？飯後不能就走去洗手間好好刷牙，真的只能在座位上表演牙垢刮除術給我看嗎？

3.不戴口罩在你旁邊咳嗽

全地球人類已經因為新冠肺炎和口罩形影不離幾乎成為習慣，卻還是有人能若無其事地在公辦事無罩咳嗽打噴嚏，這在後疫情時代簡直就是一大奇觀之外，還讓人惱火加倍，疫情前這種行為已經很討人厭了，疫情時代還這麼做的人......真的不知道他們的腦袋裡在想什麼。

2.私下抱怨同事主管多難搞

雖然抱怨工作乃人之常情，不可能每個人都真心誠意地高喊「I love my job」吧！但總有那種表裡不一的同事，表面上跟每個人都相處融洽，又很會阿諛奉承主管，但私底下一轉身就變臉，把那些平常時候要好的同事、討好的主管通通罵一輪，一上班又恢復萬人迷的模樣，嘖嘖嘖。

1.講八卦比工作還要積極

上班時候如果有些無傷大雅的閒事講講聽聽，倒也是一種調劑，但如果把講八卦、散佈八卦這件事情看得比份內工作還要重要，甚至更積極，那也是一種顧人怨的行為，畢竟大家是來工作的，不是專程來交流那些同僚們風花雪月芝麻綠豆小八卦的。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月07日至2022年04月06日，共三年。

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