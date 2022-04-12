壹電視主播李美萱，前年藉由「交友軟體」認識老公，並於去年年底結婚，小倆口甜蜜的婚姻生活羨煞旁人，年初傳出與老公「做人成功」，還一舉懷了龍鳳胎，昨（11日）還穿著比基尼曬出孕肚照，準備升格當新手媽媽的喜悅全寫在臉上。

李美萱一月時和老公甜曬寶寶超音波照片，宣布「做人成功」，昨（11日）更在臉書PO出穿著比基尼，挺出29週孕肚的照片，只見她用雙手輕捧著孕肚，即將當媽的喜悅全寫在臉上，接著表示這幾天熱到像炎夏，讓她提早到海邊感受夏天的感覺，接著自嘲：「我現在也可以了，以前小腹肉肉的 ，比基尼照太傷眼，現在孕婦大肚子很正常，尤其我這雙寶巨肚，不留念一下太可惜啦」，接著強調：「孕媽咪們多多紀錄這美好時刻，等孩子出來後，應該很難再優雅拍照」。

眼見她進入當媽的倒數時刻，網友也紛紛獻上祝福：「傍晚的沙灘好會拍~美呀」、「雙胞胎，真的好幸福」、「好美麗的孕媽咪，日後雙寶的回憶」、「比基尼耶，美麗孕媽咪，肚大美美，身材棒棒」、「親愛的太美了，祝福你跟寶寶都健康平安開開心心迎接幸福」、「漂亮的比基尼準辣媽」。

李美萱曾在節目上談及婚姻生活，她表示人生進入新的挑戰，更表示夫妻吵架是好事，也是一種溝通方式，總比兩人冷戰什麼都不說，然後累積到最後，某一天大爆炸來得好，接著強調：「經營婚姻是一門大學問，我還在初級班懞懞懂懂的往前走」。