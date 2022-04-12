馬勒卡颱風目前位在關島西方海面，氣象專家吳德榮表示，馬勒卡今天將增強為中颱，範圍擴大。天氣部分，周三晚起至周四鋒面通過及東北季風增強，中部以北有陣雨或雷雨，高溫從周三白天32度降至24度，驟降8度，周四下午雨勢趨緩後，周五、六第二波水氣抵達，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（12、13日）兩天西半部晴朗穩定，東半部偶雨，明天晚起至周四（13、14日）晨鋒面抵達，中部以北轉有陣雨或雷雨、氣溫遽降。白天高溫由周三的32度，下降至周四的24度；周四下半天鋒面快速通過，降雨逐漸緩和；冷空氣南下，中部以北轉涼。

氣象局表示，周五、周六（15、16日）水氣又增加，風力亦增強，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨，加上受東北季風影響北台灣氣溫偏涼，約18至23度，周日、下周一（17、18日）水氣減少，各地大多是多雲到晴，剩基隆北海岸、東半部有零星短暫雨，北台灣天氣偏涼。

颱風部分，吳德榮指出，「馬勒卡」將於今天增強為中颱，範圍擴大，路徑在關島西方海面繼續向北北西逐漸轉北，明日（13日）起轉北北東、再轉東北，將在日本南方海面大迴轉。輕颱「梅姬」在菲律賓中部，強度維持不了多久，其殘存環流將併入「馬勒卡」的大環流，兩者對台灣皆不具威脅。