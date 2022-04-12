國泰金(2882)3月稅後淨利118.5億元，累計第一季稅後淨利342億元，年減約4成，每股盈餘2.58元，衰退原因主要去年金融市場上行，投資收益高基期所致，不過，第一季獲利仍創歷史次高。

子公司國壽3月稅後淨利90.7億元，第一季稅後淨利258.9億元。3月初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPE)分別為172億元及52億元，為業界第一。

近期俄烏戰事延續，信評公司亦陸續於3月進一步調降俄羅斯主權信用評級，3月國壽持有俄羅斯債券620萬美元債息悉數順利入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力；惟國際制裁及付款金流受阻，4月預定收取390萬美元債息或有改採盧布支付可能，若屆時以盧布支付，將依市場匯率進行匯兌評價，立即反應匯率風險於兌換損益，不影響預期信用損失估計。

國壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於2月份保守評估俄羅斯部位利息及本金不確定，並依Stage III提列預期信用損失，因此，3月暫不調整減損預期，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

近期隨Fed正式步入升息循環並展現積極抗通膨政策立場，支撐美元走強，並促使3月台幣續貶逾2％，加以替代避險操作得宜，有助避險成本顯著改善並增添獲利動能，外匯價格變動準備金亦連續第三個月淨提存，餘額回升至200億元以上，創兩年來新高。國壽RBC逾350％，強健的資本水準及財務實力，可因應外部挑戰。

國泰世華銀行3月稅後淨利21.3億元，第一季稅後淨利68.7億元。今年以來，房貸、企業及小額信貸等放款量均成長，累計淨利息收入較去年同期增加10％，手續費因保險商品銷量表現亮眼，整體第一季淨手續費收入年成長14％；信用卡有效卡數持續維持市場第一的領先地位，統計至3月底為546萬張，較去年同期成長6％。3月底逾放比率為0.08％，備抵呆帳覆蓋率為1944％。