小客車前方擋風玻璃碎裂。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄發生一起死亡車禍，騎乘腳踏車的吳姓騎士與一台小客車發生車禍，腳踏車騎士當場失去生命跡象，送醫仍不治，小客車駕駛無酒駕，詳細事故原因仍待釐清。

53歲的吳姓腳踏車騎士11日21時許，沿中都街西向東行駛，與一輛沿同盟三路的小客車發生碰撞車禍，吳姓騎士當場沒了生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

19歲的吳姓自小客駕駛並未受傷，經酒測無酒精反應，但車子的前方擋風玻璃嚴重碎裂，該路口並無號誌燈，實際肇事原因尚待調查鑑定中。