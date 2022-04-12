小客車與腳踏車路口擦撞擋風玻璃破大洞 騎士送醫後不治 09:042022/04/12 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳姓騎士的腳踏車倒在路邊。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小客車前方擋風玻璃碎裂。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） 高雄發生一起死亡車禍，騎乘腳踏車的吳姓騎士與一台小客車發生車禍，腳踏車騎士當場失去生命跡象，送醫仍不治，小客車駕駛無酒駕，詳細事故原因仍待釐清。 53歲的吳姓腳踏車騎士11日21時許，沿中都街西向東行駛，與一輛沿同盟三路的小客車發生碰撞車禍，吳姓騎士當場沒了生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。 19歲的吳姓自小客駕駛並未受傷，經酒測無酒精反應，但車子的前方擋風玻璃嚴重碎裂，該路口並無號誌燈，實際肇事原因尚待調查鑑定中。 2022誰來做老大》高雄市議員 綠高市民調初選 大旗美區打頭陣 屏東天上人間＋20 小琉球急匡86人採檢 #騎士 #小客車 #車禍 #腳踏車 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄輕軌又出事！這次換它被撞 粗心駕駛恐遭求償金額曝 17:112022/04/11 社會 高雄賭場藏農舍惡犬顧門 警逮28人 04:102022/04/11 地方新聞 奈良美智樂見畫留台灣 高市先喊聲 04:102022/04/11 生活新聞 杜蘭特大三元退溜馬 明附加賽戰騎士 04:102022/04/12 運動天地 違停賓士拒檢衝撞 桃園警遭拖行不顧腦震盪狂追毒蟲 18:512022/04/11 社會 高雄市長專訪－陳其邁：翻轉百年港都 產業升級ing 04:102022/04/11 財經要聞 高雄智慧城市 後發先至 04:102022/04/11 財經要聞 簡秀枝》奈良美智巨作 盼留高雄 07:572022/04/12 生活 綠營議員初選大旗美民調打頭陣 李庭慧、林慧欣催票 16:262022/04/11 政治 高市髒亂點倍增 登革熱恐復燃 04:102022/04/12 地方新聞 品觀點│回應文總奈良美智畫作留台計畫 陳其邁：爭取由高美館典藏 15:362022/04/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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