有網友將一雙壞掉的鞋子底部撕開，意外發現鞋底裝著一塊電路板，讓他嚇到以為自己被追蹤「是不是被定位了？」貼文引熱議，內行人跳出來解答，原來是小孩穿的發光鞋，鞋底燈的電路板。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文表示，日前把壞掉的鞋底撕開，鞋底竟藏著電路板，懷疑自己是不是被定位了，他同時附上鞋底的照片，照片中已掀開的鞋底有一個洞，洞中被植入了一塊電路板，上面還有許多電線連接著，讓原PO好奇詢問這倒底是什麼？

貼文引起熱烈討論，大家紛紛開玩笑說「你會變音速小子」、「國家機器動的很厲害」、「柯南的噴射足球」、「其實這是一把剃鬚刀」、「這是啾啾鞋」、「我真的以為這是行動電話」。

不過也有網友跳出來解答「小朋友會亮燈的鞋，我女兒也有」、「看起來只是控制燈光的線路耶 不用擔心」、「哈哈，好懷念的東西，以前都藏在後腳跟鞋墊裡面，走路鞋底會發光」、「鞋子想要發光，也得埋個晶片吧」。