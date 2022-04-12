今年40歲的西洋動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，去年才終於擺脫爸爸的監管，拿回人生主導權，如今迎來對於重獲自由最好的見證，今(4/12)布蘭妮公開貼文宣布懷孕好消息，將與交往6年已訂婚的健身教練未婚夫山姆阿斯加利(Sam Asghari)迎接第一個愛的結晶。

小甜甜布蘭妮隱忍13年，終於向洛杉磯高等法院請願解除爸爸傑米對她的終身監管，痛訴多年來爸爸與團隊不顧她的狀況，硬是幫她安排滿檔的工作行程，而她辛苦工作賺來的巨額酬勞卻不能自由運用，連買了漢堡都要監管人同意，甚至對身體無自主權，不但不允許她跟心愛的人結婚，甚至違反意願在她體內裝了避孕器，讓她想再當媽卻無法，只能被迫成為整個團隊的人肉提款機。

布蘭妮與爸爸傑米監管權之戰，終於在去年底塵埃落定，她得以重獲自由，也因此更加頻繁且開放地更新IG，跟網友們分享自己如今開心的生活，布蘭妮今天po長文報喜，表示本來去了趟毛伊島旅行瘦了不少，怎料最近體重突然又回來了，她一開始還以為是胃出了什麼問題，跟老公抱怨，老公聽了則笑回：「妳是長了孕婦胃口阿傻瓜」。

布蘭妮傻眼趕緊驗孕，才確認自己是懷孕，而因為懷孕她胃口越來越好，還想著會不會是雙胞胎呢？她也誓言，不會再為了讓爸爸得到更多錢而加倍工作，所幸如今她可以說出來，不必再隱忍病況，決心在這一次孕期中，要開心做自己，每天要做瑜珈，並且分享歡樂與愛。