本土疫情狂燒校園成重災戶，全台逾230所學校停課或部分停課，引發停課標準太嚴，不適用這波Omicorn傳播快但輕症多的特性，指揮中心和教育部達成共識，擬將現行2人確診全校停課的規定，改為全校三分之一班級出現確診個案或密切接觸者才需要停課，最快今天公布。

教育部日前已將停課標準修正版本送交指揮中心，待指揮官陳時中核定即可實施，根據《自由時報》報導，停課標準將現行2人確診全校停課，大幅放寬為全校三分之一班級出現確診個案或密切接觸者才需要停課。

依據教育部擬訂的高級中等以下學校停課標準，當學校出現確診個案，將由學校防疫長須提供確診者足跡，確診者如果有跑班、參加社團活動或搭乘交通車的接觸者，所屬班級暫停實體課程1至3天，且須配合衛生單位疫調找出密切接觸者及非密切接觸者。

非密切接觸者不需居家隔離，停課1至3天即可恢復實體課程；但密切接觸者要居隔並篩檢，所屬班級暫停實體授課，密切接觸者篩檢結果為陰性，需居隔到期滿，所屬班級才可恢復實體課程。

另外，與確診者所屬班級同學被認定為密切接觸者，該班級暫停實體課程10天，居隔期滿、篩檢結果全數都是陰性，才能恢復實體課程。