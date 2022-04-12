湖人開除總教練佛格（Franck Vogel）之後，下一個最受關注的就是主力球星詹姆斯（LeBron James）的去留問題。詹姆斯在季末記者會說，依據現行的勞資協議，他在8月4日之前都不能談論續約問題，不過他也坦承自己對球季的失望。「我來這裡是要拿總冠軍的，我成功了但我還想再做1次。」

根據《洛杉磯時報》報導，詹姆斯本季在比賽中的一些肢體語言引起湖人隊友的不滿，在韋斯布魯克（Russell Westbrook）執行戰術失敗以及球隊配合不佳的時候，詹姆斯經常會仰著頭或垂著肩膀，可以明顯看出他對於湖人表現的失望。

湖人3巨頭詹姆斯、韋斯布魯克、「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）本季只共同作戰21場比賽，他們整個球季使用過41種先發陣容，等於一半的例行賽了。詹姆斯感嘆球隊根本就沒發揮最大潛力，甚至無法保持穩定的輪值。

美媒FOX球評考賀德（Colin Cowherd）建議湖人把戴維斯拿去交易勇士「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）與懷斯曼（James Wiseman）。考賀德指出勇士得分後衛普爾（Jordan Poole）本季表現非常好，放到替補實在可惜，但是2號位置卡著湯普生。如果賣掉湯普生換來戴維斯並不吃虧，因為勇士不需要戴維斯全勤也能保持足夠戰力。考賀德預測湖人季外一定有大動作，洛杉磯的職業球隊很多，球迷沒有耐心看著湖人繼續沉淪。