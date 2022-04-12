雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠日月潭雲品住房持穩高檔、遞延宴會及外燴訂單回歸挹注，2022年3月及首季合併營收同步「雙升」、雙創僅次於2019年的同期次高。展望第二季，公司將審慎應對國內疫情升溫，在遵照防疫措施下持續搶攻國旅相關商機。

雲品公布2022年3月自結合併營收1.73億元，較2月1.63億元成長5.89％、較去年同期1.43億元成長達20.83％，改寫同期次高。累計首季合併營收5.44億元，較去年第四季5億元成長8.78％、較去年同期5.08億元成長7.17％，創近5季高點、亦創同期次高。

雲品指出，3月受惠日月潭雲品溫泉酒店住房成績穩定且維持高價，以及君品Collection宴會平台營收回穩，加上因疫情遞延的宴會與外燴訂單大量回歸，3月周五與周末幾乎一廳難求，使今年春年過後的傳統宴會淡季有優於預期的獲利表現。

此外，雲品攜手寶元紀打造的新宴會品牌「蘭克斯特」（Lancaster House）已於8日正式開幕，目前已逆勢接單超過250場大小型宴會、並已接單至明年3月，總營收超過7000萬。而桃園皇家薇庭亦將在4月中全面更新菜單，進一步搶占桃園宴客市場。

綜合首季營運表現，雲品在國旅競爭市場環境下力求穩定成長，並與持續關注環境永續議題，旗下台北君品的頤宮中餐廳、雲軒西餐廳與日月潭雲品的KEN CAN等3間餐廳，更陸續取得AMOT食材溯源三星餐廳認證，落實永續、在地、安全理念。

展望第二季，儘管國內疫情似有復甦，雲品仍持審慎應對態度，4月適逢清明連假帶動國旅需求增溫，日月潭雲品維持高房價表現，國旅市場需求亦有延續周末例假日暢旺氛圍，而去年遞延的婚宴與企業宴席也逐步恢復辦理。

雲品表示，未來觀光業市況需視國內疫情發展、依政府的防疫策略走向而有不同發展。雲品將持續落實館內消毒與相關防疫措施，在泰華施國際認證的清潔消毒標準下提供員工與客人安全無虞的消費環境，持續搶攻國旅相關商機。