南亞科(2408)召開線上法說會，總經理李培瑛認為，大陸封城短有逆風，但影響不大且不會拖太久。目前供應商庫存相當健康，第二季DRAM整體價格應該有機會跌幅趨緩甚至持平。而新廠工程恐將推遲6個月以上，但目前廠房量能仍有空間。

南亞科總經理李培瑛表示，大陸疫情封城導致生產鏈不順、貨流不順暢，短期仍有這些變數，可能要觀察到這個月下半月，目前受影響公司已開始採取行動，轉換部分生產、交易地點，目前為止公司三、四月受到小部分影響，但整體尚未有重大影響。需求面上，手機、消費型NB有受到通膨、消費力道、季節性因素影響，未來需要觀察季節性變化和全球區域政治穩定性。

總經理李培瑛進一步說明，從2020年疫情開始，經濟、消費力道都受到影響，隨後供應鏈的貨運、物流也持續受到干擾，在去年第四季看今年下半年確實可能會有所改善，但今年又增加俄烏戰爭波及，更增加全球性通膨的壓力，加上這一季疫情再起、大陸封城，生產鏈確實也多少受到影響，而這些變數持續擾局，並沒有如去年第四季看法一樣逐漸穩定下來。

而第二季看到這些不確定性的因素，會持續多少？李培瑛指出，仍需要持續觀察，不過他認為封城可能不至於持久，但俄烏戰爭可能還存有較大不確定性。

李培瑛提到如上述，第二季不確定性仍比較多，四月DRAM來看與第一季差不多，往後仍需要逐月觀察各種變數異動。ASP走勢，有機會跌幅縮小，在第一季季減中個位數百分比，第二季則有機會縮小季減為低個位數百分比。至於第一季業外為何這麼高？他也點出，主要還是匯率影響和環保費用回沖。

李培瑛也提到，十奈米級，第一世代跟第二世代進展順利，符合公司預期。第一世代預期下半年可以做一些工程產品的樣品市場驗證，DDR4、DDR5都有機會做市場驗證。在研發進度符合預期下，十奈米預計今年底明年初達到一成占比。

第二季位元也預估會跟第一季類似，有機會小量增加，但變化不大。

價格方面，第一季DDR3比重約六成，比重有在增加，DDR3產品涵蓋各種不同密度，與DDR4兩個產品有不同產品密度區塊，所以價格因素也不太一樣，整體價格來看，DDR3價格相對穩定，因為大供應商已退出，而DDR4偏向大供應商的競爭，公司靠產品穩定達到價格穩定性，消費型比重異動不大。目前DDR3、DDR4價格接近，DDR4合約價沒有續跌，現價仍在動態變動。

整體來說，縱使有上述不確定因素，但供應商庫存相當健康，第二季DRAM整體價格應該有機會跌幅趨緩甚至持平。

俄烏電子產品占比不算高，都在低個位數字，但戰爭影響通膨、物流的因素增加，會先從消費型開始影響，不過目前為止看起來，雲端的伺服器仍強，PC商用、電競也強，消費性則較受影響，不過消費型裡面的通訊、智慧型穿戴、智慧型家用狀況都還算不錯。

新廠進度方面，李培瑛坦言還沒動土，檢照在今年上半年有機會拿到且動土，2025年預計才可看到新廠的產出，遞延主要是手續、環保、委員會、審查等手續，可能慢了兩三季，市場上缺工缺料也問題不小，導致新廠產出往後延。至於新廠建廠前位元增加量不大？他也表示，現在工廠還有一點空間，另外預計把現有廠房的30奈米轉些到10奈米，甚至部分20奈米也有些轉到10奈米，而這個變化會在2025年前發生，所以2025年產能仍會小幅度成長，2025年後有了新廠，再把位元的瓶頸打開。