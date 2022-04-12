貨櫃三雄公布3月及第一季營收，由於供需缺口持續存在，平均運費較去年同期大幅上漲，單月及單季再創歷史新高，其中，長榮(2603)3月營收586.7億元，年增83.98％；累計第一季營收1708.16億元，年增89.9％。陽明(2609)3月營收378.63億元，年增80.24％；累計第一季營收1067.04億元，年增71.32％；萬海(2615)3月營收243.13億元，年增89.83％；累計第一季營收805.03億元，年增108.47％。

陽明指出，在烏俄戰爭持續的背景下，且大陸因疫情升溫，3月以來深圳、上海等城市相繼宣布採取封控措施，影響工廠正常出貨及整體貨量，造成市場運價下跌，並使供應鏈瓶頸再度惡化。但目前市場需求維持穩定，未來一旦戰事與封城因素解除，各項重建與民生物資需求增加，預期可能有出貨遞延效應。

陽明表示，大陸疫情與俄烏戰爭發展情勢未明，以及全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，將是影響航商未來營運不確定性因素。

受國際情勢影響，國際油價高漲推升燃油成本，並造成高低硫油價差擴大，但陽明表示，已有燃油附加費徵收機制反應油價變化，且目前安裝脫硫塔的船隻比例約占整體船隊1/3，亦將進一步降低營運成本並達到節能綜效。