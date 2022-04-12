臺企銀(2834)響應政府推動都更，攜手漢皇集團共同推動永和區光復街都更開發案，該案歷時近20年，完成逾100位地主及1600坪土地整合作業，更新後SRC制震結構住宅大樓納入健康、安全、智慧宅設計元素，將改善都市景觀，並帶給住戶嶄新、安全的居住環境。

漢皇集團為國內知名建設公司，致力推動中永和地區老舊社區都更再造，並獲各界與在地住戶肯定。此案比鄰永和頂溪商圈，距離捷運頂溪站僅350公尺，臨新店溪畔擁有水岸景觀優勢、座落地點佳，生活機能完善。

臺企銀此次突破傳統授信模式，實地參與都更公聽會，深入研究個案規畫及整合情形，發現區內房屋皆已老舊頹圮、巷弄狹小通行不易，對此以專案提供充足重建資金及完善信託建經管理，與住戶及漢皇集團合作建立安全抗震、全齡共生等多元價值家園，共創三贏模式。

臺企銀有感於全國老屋問題日益嚴重，對此戮力推動「都市更新貸款」及「危險及老舊建築物重建貸款」，提供專業諮詢服務、專案融資規劃、完善信託建經管理等一條龍多元金融服務，今年已核准都更、危老重建融資金額逾80億元。

臺企銀表示，目前亦協助台北市大同、北投區及高雄市苓雅、三民、前鎮區等地老舊社區辦理更新重建。同時，亦將智慧建築、綠建築等標章保證金納入都更危老融資項目，推廣建築規畫設計結合智能、環保設計，協助建構永續城市。