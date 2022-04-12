據美國之音報導，代表駐中國的歐洲企業利益的中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)昨天(11日)說，已致函中國國務院，詳細說明中國防控疫情的措施是如何干擾歐洲企業的，並敦促中國政府修改政策，比如允許一些新冠患者在自己家裡進行隔離。

中國歐盟商會4月8日致信中國國務院和副總理胡春華。該商會說，「大規模檢測和隔離的舊工具箱」無法克服Omicron變異株帶來的挑戰。路透社看到了這封信的副本並得到該商會的確認，這封信沒有公開發布。

這封由中國歐盟商會主席伍特克(Jorg Wuttke)簽署的信稱：「目前中國為COVID-19爆發而採取的措施造成了嚴重的干擾，這種干擾從物流和生產一直延伸到中國境內的供應鏈。」

這封信還說，中國德國商會(German Chamber of Commerce in China)在此前一周進行的一項快速調查顯示，51％德國企業的物流和倉儲以及46％德國企業的供應鏈「被當前中國的新冠防疫局面完全打亂或授嚴重衝擊」。

中國當局在清零政策下採取的嚴厲封控措施已經引起了民怨。在全面封控導致生產生活陷於停頓十數日之後，中國的商業和金融之都上海週一公布了首批封控區、管控區和防範區三區名單，試圖化解民眾的不滿並減緩封控措施對該市的生產和生活造成的衝擊和影響。

鑒於上海疫情的嚴峻以及當局採取的封控措施，美國駐華大使館允許上海總領館的非必要僱員及其家屬，以及必要僱員的家屬選擇自行離開上海，但中國政府稱美國是「無端指責中國防疫政策」。