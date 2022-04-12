國民黨台北市議員羅智強為參選桃園市長一事，與國民黨主席朱立倫發生一連串爭議事件，引起各界關注。國民黨「最美發言人」李明璇昨（11）日表示，雖然黨有給一套說法，但她認為太過官方，因此始終沒有說出口，還透露近日國民黨文傳會的LINE群組異常冷靜，「讓我覺得有點發寒的感覺」。

李明璇昨日上《POP搶先爆》節目接受「宅神」朱學恒專訪，朱學恒直言國民黨近日發生的種種狀況，幾乎蓋過民進黨所有的不好，讓他忍不住說「這也是一個奇蹟，在野黨怎麼能夠鬧出這麼多自己的事來」，李明璇則坦言「老實講，我自己處在一個很傻眼的狀態」。

李明璇表示，文傳會的LINE群組每天都會固定有輿情小組在資料蒐集，「我覺得很妙的是，最近的輿情蒐集，似乎沒有在討論桃園的狀況」，更說「我覺得我們群組已經呈現一個，有點尷尬、異常冷靜的狀態，讓我覺得有點發寒的感覺」。

朱學恒表示，桃園市議員凌濤日前在政論節目上談羅智強事件的相關消息，結果同時被國民黨秘書長黃健庭的說法打臉，「這等於把小朋友丟出去，被外面痛打」，李明璇也認同「資訊有點落差」。

李明璇表示，這件事情的當事人就只有2個人，這件事情只要跟他有關就好，但朱學恒認為發言人不應該稱「黨不告訴我，我就沒有東西可以發」，認為文傳會應該要有一套說法。李明璇在被追問之下才坦言「有的，但是老實講，我自己覺得這一套說法，是沒有辦法可以讓民眾所接受的，他就太官方的說法，不接地氣」。