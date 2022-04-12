雲林縣北港鎮武德宮9日發生嘉義、彰化2個陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆事件，甚至還有不明男子偷開警車衝向人群，影片曝光引發社會譁然。雲林警方立即將偷開警車的何姓男子，以及另外21名鬥毆的份子逮捕移送法辦，其中偷開警車的何男辯稱是「看不下去在神明面前打架，想阻止雙方衝突」為由無保釋放，最後全數獲得3萬到10萬元不等交保。
案發當天兩派人馬共約百餘人在武德宮大亂鬥，突然有前一名男子開賓士車衝入人群，企圖追撞彰化和美保生會館人員，被檢方依殺人未遂罪起訴。但事後又有一名男子竟當場趁亂，開著北港分局警車突然衝入人群阻止雙方衝突，該名男子下車時因吹卓疑似宮襯衫，當場讓在民眾傻眼，事後隨即被警方帶回偵訊。但他辯稱是「看不下去在神明面前打架，想阻止雙方發生衝突。」所以最後被無保釋放。
據了解，來自嘉義、彰化的2個宮廟進香團陣頭9日下午2點多同時到北港鎮武德宮進香，疑似一方神明鑾轎的簾幕被另一方施放的鞭炮炸壞，發生口角衝突，雙方陣頭大多是年輕人，口角爆發後演變成肢體衝突，各自使用手上的器具互毆。
當時突然有1輛警車突然衝入現場，打群架的雙方人馬急閃開，不料駕駛者開門下車竟是沒戴口罩、穿紫色上衣的男子，該男子衝著群眾大罵，經查證，該紫衣男子並非刑警，是一個陣頭的成員，該輛警車是北港分局北辰派出所的巡邏車，員警衝到現場壓制時下車忘記拔鑰匙，被他偷開衝入現場，所幸未造成傷亡。
北港警分局報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦，連夜拘提涉案人員16人到案，訊後10日上午依違反刑法妨害秩序、殺人未遂、傷害及妨害公務等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方訊後諭令分別以3萬到10萬元不等金額交保。
警方持續比對監視器、社群媒體及私人錄製等影像，及嫌犯供詞，陸續在嘉義、彰化等地，再查獲6名涉案嫌犯，移送地檢署複訊，檢察官裁定以新臺幣3至10萬元不等交保，
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