雲林縣北港鎮武德宮9日發生嘉義、彰化2個陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆事件，甚至還有不明男子偷開警車衝向人群，影片曝光引發社會譁然。雲林警方立即將偷開警車的何姓男子，以及另外21名鬥毆的份子逮捕移送法辦，其中偷開警車的何男辯稱是「看不下去在神明面前打架，想阻止雙方衝突」為由無保釋放，最後全數獲得3萬到10萬元不等交保。

北港武德宮嘉義市廣慶團與彰化和美保生堂竟在廟前廣場發生群架鬥毆，200多人打成一團相當混亂。（翻攝自臉書）

案發當天兩派人馬共約百餘人在武德宮大亂鬥，突然有前一名男子開賓士車衝入人群，企圖追撞彰化和美保生會館人員，被檢方依殺人未遂罪起訴。但事後又有一名男子竟當場趁亂，開著北港分局警車突然衝入人群阻止雙方衝突，該名男子下車時因吹卓疑似宮襯衫，當場讓在民眾傻眼，事後隨即被警方帶回偵訊。但他辯稱是「看不下去在神明面前打架，想阻止雙方發生衝突。」所以最後被無保釋放。

據了解，來自嘉義、彰化的2個宮廟進香團陣頭9日下午2點多同時到北港鎮武德宮進香，疑似一方神明鑾轎的簾幕被另一方施放的鞭炮炸壞，發生口角衝突，雙方陣頭大多是年輕人，口角爆發後演變成肢體衝突，各自使用手上的器具互毆。

當時突然有1輛警車突然衝入現場，打群架的雙方人馬急閃開，不料駕駛者開門下車竟是沒戴口罩、穿紫色上衣的男子，該男子衝著群眾大罵，經查證，該紫衣男子並非刑警，是一個陣頭的成員，該輛警車是北港分局北辰派出所的巡邏車，員警衝到現場壓制時下車忘記拔鑰匙，被他偷開衝入現場，所幸未造成傷亡。

北港警分局報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦，連夜拘提涉案人員16人到案，訊後10日上午依違反刑法妨害秩序、殺人未遂、傷害及妨害公務等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方訊後諭令分別以3萬到10萬元不等金額交保。

警方持續比對監視器、社群媒體及私人錄製等影像，及嫌犯供詞，陸續在嘉義、彰化等地，再查獲6名涉案嫌犯，移送地檢署複訊，檢察官裁定以新臺幣3至10萬元不等交保，