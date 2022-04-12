超商雙雄統一超(2912)及全家(5903)3月合併營收分別為232.09億元及73.67億元，同創歷年同月新高，展望4月，統一超表示，7-ELEVEN迎接清明連假展開「春遊三支付」活動，掌握換季飲食商機，並藉由OPEN POINT會員生態圈串接虛實消費體驗，營運向上可期；全家表示，氣候趨暖下，清涼飲料、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購將進入倒數，可望成為驅動營收動能。

統一超3月合併營業收入232.09億元，較去年同期增加4.85%，創下歷年同月新高，累計第1季合併營收為677.36億元，年增4.13%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN積極掌握換季體感商機，並推出全新西式料理品牌「Ohlala」強化鮮食差異化經營，藉由OPEN POINT會員生態圈積極發展數位快商務與異業結盟等助攻業績成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN在當地疫情減緩、營運模式調整帶動下，成功擺脫COVID-19疫情的影響，展現強勁的成長力道，其他事業如統一精工、悠旅生活(星巴克)、統一速達等亦表現亮眼。展望後勢，藉由OPEN POINT會員生態圈串接虛實消費體驗，可望降低疫情干擾，營運向上可期。

7-ELEVEN穩健經營i預購平台，以「線上買、門市取」滿足消費者所需，掌握3月節慶題材推出「寵愛女神節」行銷活動，擴大引進專櫃美妝保養、營養保健品等商品，帶動業績創下單月新高紀錄；7-ELEVEN門市母親節與端午節預購提前開跑，主打名店甜點、團購在地美食、生活家電用品，搶攻送禮與日常餐食需求，亦帶動整體預購業績成長2成。

因應消費者餐食需求，7-ELEVEN推出全新西式料理品牌「Ohlala」，首波商品聚焦義大利麵與焗飯等全面革新，帶動相關成長超過1成；「御料小館」主打配菜小吃、冷凍品等持續擴展商品結構；自有品牌「天素地蔬」已逾2,000家門市設置專區販售，並持續擴大複合店型經營，多樣化商品帶動整體鮮食類別成長近1成。

截至3月底，7-ELEVEN門市店數共6441家。

受惠於店數與鮮食雙成長，以及三月底點數到期帶動會員消費活絡，全家便利商店3月合併營收為73.67億元，年增2.5%，創下歷年同月新高，累計第1季合併營收為209.93億元，年成長0.73%。

就各業務來看，全家3月鮮食年增達一成；與人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇合作的韓式大飯糰，除甫上市掀起網友搶購秒殺開箱潮外，亦發揮銷售長尾效應，帶動飯糰品類業績年增四成。與知名日式定食大戶屋和蔬食餐廳上善豆家的聯名策略同步奏效，在多款話題新品推出下，便當、調理麵、微波主食等也都有一至兩成的業績增幅。

天氣漸熱，季節指數型的商品銷售同步上揚。包含春天必吃的抹茶系甜點麵包鬆餅，酷繽沙推白玉抹茶紅豆新口味，冰品導入數十支國際進口話題新品，皆帶動相關品類交出銷售佳績。

截至111年3月31日止，全家便利商店總店舖數達4020家。

展望4月，統一超表示，7-ELEVEN迎接清明連假展開「春遊三支付」活動，除指定商品優惠外，持三大支付工具結帳滿額再享折扣，讓門市成為離家最近的補給站；掌握換季飲食商機，持續開發差異化商品，並發揮綠色營運實力，落實減碳、減塑、惜食、永續採購等做法，持續深耕OPEN POINT會員生態圈，即時滿足消費需求，架構被消費者倚賴的服務平台。

全家表示，氣候趨暖下，清涼飲料、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購將進入倒數，皆可望成為驅動營收的動能。