電信三雄公布3月、第一季財報，中華電(2412)第一季每股賺1.16元，穩坐電信獲利王，台灣大(3045)、遠傳(4904)則分別賺0.97元、0.71元。

中華電3月合併自結營收為173.2億元，年成長6.8%；稅前淨利為36.4億元、年成長1.3%；歸屬於母公司業主之淨利為27.8億元；稅後EPS為0.36元。中華電第一季營收為512.9億元、年成長2.4%，EBITDA為212.9億元，稅後EPS為1.16元，與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至3月底止，光世代寬頻用戶數為369.8萬戶，其中100Mbps以上客戶達205.1萬戶，300Mbps以上客戶達68.7萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達205.7萬戶，行動通信總客戶數達1,198.2萬戶。

台灣大3月自結合併營收133.8億元，EBITDA為28.6億元，營業利益14.0億元，稅後淨利9.6億元，稅後EPS為0.34元。台灣大自結第一季合併營收397.9億元，EBITDA為84.6億元，營業利益41.0億元，稅後淨利為27.2億元，稅後EPS為0.97元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，3月5G、電商、家用寬頻三大成長引擎同步推升合併營收，年增幅擴增至14%，使第一季合併營收年成長來到13%，其中電子商務營收年增28%。電信業務方面，3月行動服務營收持續較去年同期成長，mo幣多、好速成(又又)、Disney+ 三大獨門方案推動續約月租費持續提升，使智慧型手機月租用戶ARPU已連續10個月年成長，此外，ICT、雲端、IoT等企業相關業務也明顯增溫。獲利方面，三大引擎持續帶動獲利表現，合併EBITDA年成長9%，其中電信受惠於營收增長與佣金補貼效率持續提升，EBITDA年成長達6%。因電信業務折舊攤提增幅縮小以及電子商務獲利率攀升，3月合併營業利益年增達15%。稅後淨利年減主要受去年同期業外與所得稅基期較高影響，如排除一次性因素，稅後淨利年增約25%。其中，投資之AppWorks Fund III進入收成期，3月貢獻稅後淨利達 3.3%。

遠傳3月合併總營收為71.08億元，年成長8.1%；合併EBITDA為25.51億元，年成長10.3%；稅後淨利為8.27億元，稅後EPS為0.25元，年成長率高達29.9%。累計第一季，遠傳合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利之年成長率分別為5.1%、11.3%及28.4%；累計稅後EPS為0.71元，第一季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，EPS達成率為104.1%。

受惠於5G用戶穩定成長、總用戶數持續增加，遠傳3月行動通訊業務表現亮眼，不僅行動服務營收年成長率達2.6%，客戶每月平均貢獻度ARPU年成長率達2.7%，連續13個月正成長的佳績；月租型ARPU年成長率1.7%，為2020年2月以來新高。