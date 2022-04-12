據新華社報導，美東時間4月11日，中國常駐聯合國副代表戴兵在聯合國安理會審議烏克蘭婦女兒童問題時發言指出，盡快結束衝突才能使婦女兒童遠離暴力傷害。

戴兵表示，婦女兒童最易遭受暴力活動的衝擊和傷害，在武裝衝突中應當受到優先保護。中方呼籲烏克蘭局勢的當事方嚴格遵守國際人道法，切實保護婦女兒童人身安全，尊重並保障學校、醫院等設施的民用屬性和安全，在疏散、救援、醫療救助等方面對婦女兒童給予特殊照顧。中方對克拉馬托爾斯克火車站的襲擊造成包括婦女兒童在內數十名平民傷亡感到痛惜，事件的相關情況和具體原因必須查清，任何指控都應以事實為依據。

戴兵表示，衝突發生以來，有大量婦女兒童從烏克蘭進入周邊國家避難。中方讚賞有關鄰國和其他國家向其打開邊境並提供安全庇護和人道援助。所有難民無論膚色、種族、宗教信仰，根據國際難民法都應獲得必要和平等的保護。

戴兵指出，烏克蘭和周邊國家人道需求依然巨大，聯合國有關機構應繼續動員協調國際支持，向所有有需要的人提供人道救助。中方對有關尋求避難的婦女兒童被拐賣和受侵害的報道深表關切，呼籲聯合國婦女署、兒基會、難民署、人權高專辦等國際機構加強監測，支持有關國家採取措施，堅決防止她們遭受「二次傷害」。

戴兵呼籲，盡快讓戰火平息，才能從根本上解決烏克蘭人道危機，使婦女兒童遠離暴力傷害。對話談判是通向和平大門的唯一出路。中方支持當事方繼續開展談判，努力克服困難和分歧，為達成停火積累條件，為婦女兒童能夠早日看到和平曙光作出積極努力。國際社會其他各方都要多做有利於對話談判的事，為談判取得進展營造必要環境和條件。

戴兵強調，必須指出，一味實施制裁、輸送武器不會帶來和平。不斷升級的全方位、無底線制裁引發糧食、能源危機和生活必需品價格飛漲，讓全世界人民為此付出沈重代價，更讓阿富汗、葉門、非洲之角、薩赫勒地區數千萬的婦女兒童成為嚴重受害者。中方再次呼籲各方保持理性克制，採取負責任態度，為妥善解決烏克蘭危機、早日恢復和平作出建設性努力。