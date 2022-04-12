金鐘視帝傅孟柏因為身高185公分、外型英挺帥氣，以往在戲中多半飾演正義凜然的氣質文青或高富帥角色，甚至還在上一齣劇《無神之地不下雨》飾演雨之神，可說是十足的「男神」。不過近日他在黑色犯罪電影《售命》中，首度挑戰「魯蛇」角色，慵懶無神、背挺不直，就連說話也要氣若游絲、有氣無力，與男神形象相差甚遠。

傅孟柏在新戲《售命》飾演魯蛇，透過黑色荒謬喜劇手法探討生命的意義，穿義大利精品Loro Piana風格休閒的春夏新裝。（石智中攝）

「我在戲中飾演的角色阿良，是個個性軟爛的人，做什麼事都提不起勁兒，連活下來都懶，真的就像顆麻糬！」不過傅孟柏笑說澄清，現實中的他很愛乾淨、生活規律而且律己甚嚴，但有時累了，也曾想過偷懶逃避，「我不認同，但能理解阿良的心境，幸好我遇到困難時都有勇敢面對，否則就會變成阿良。」

傅孟柏在新戲《售命》飾演魯蛇，透過黑色荒謬喜劇手法探討生命的意義，穿義大利精品Loro Piana風格休閒的春夏新裝。（石智中攝）

演軟爛的魯蛇看似容易，但其實吃了不少苦頭，其中有幾場挨打的戲，傅孟柏被打得渾身是血、倒地哀嚎慘叫，著實讓人不忍。傅孟柏無奈地笑說，他在上一齣古裝劇中飾演武功高強的錦衣衛，只要輕輕揮手、隨便比畫一下，就把對手打得落花流水，如今卻在《售命》裡挨打，反差真的很大。

不過傅孟柏挨了打，也有新的體悟，這才知道原來演英雄很容易，只要把武打動作做得帥一點就好，「那些被我打得抱頭鼠竄的武師，才是真正演技一流！」

傅孟柏為宣傳新戲進棚拍攝義大利精品Loro Piana時尚專題，身穿要價不菲的喀什米爾針織衫、高支數的麻棉衫，款式舒適休閒，但在舉手投間流露貴氣，完美詮釋Loro Piana優雅奢華的時尚品味，與戲中軟爛角色截然不同，讓他有重返時尚之感。

Loro Piana雖是擁有近百年歷史的義大利精品，但時尚風格年輕、設計充滿創意，尤其近日與「潮流教父」藤原浩合作聯名系列，巧妙融合義大利的奢華時尚與日本的傳統工藝，以簡約的黑白對比和條線詮釋經典，深受年輕新富階級的喜愛。

Loro Piana x 藤原浩聯名春夏新款膠囊系列SUITCASE STRIPE方型托特包，7萬3100元。（Loro Piana提供）

Loro Piana x 藤原浩聯名春夏新款膠囊系列羊駝印花圓領上衣1萬6500元。（Loro Piana提供）

Loro Piana x 藤原浩聯名春夏新款膠囊系列抽繩連帽上衣，2萬8000元。（Loro Piana提供）