發生於21年前、喧騰一時的高職女生謝佩容遭綁架殺害案，當年犯案的主謀呂學展被判處無期徒刑確定，法務部矯正署日前已核准他的假釋案。

2001年5月11日清晨，住在桃園的18歲謝女，一如以往的通勤出門，卻無辜成為弟弟的代罪羔羊，被狂灌藥再被棉被悶死，最後棄屍桃園蘆竹一處軍用空地。謝女父母等不到女兒回家，租車尋女8個月，卻只尋得一具白骨。

檢警抽絲剝繭，查出2000年10月間，呂學展性侵謝女弟弟的女友，遭謝弟撂人報復，謝弟強押呂男寫下性侵過程的自白書，並簽下50萬本票作為賠償金，呂男一直對於此事懷恨在心。

2001年4月12日，謝弟因毆打呂男鬧上少年法庭，法官並無對謝弟判出刑事判決，使得呂男更加憤怒，找上友人翁志明，打算一起幹掉謝弟；數日後，呂、翁兩人查出謝弟的住家地址，購買圓鍬、手銬等刑具，在謝的家中外埋伏多時，孰知兩人摸不透謝弟的出門時間，遲遲下不了手，便決定將目標轉移到出門時間固定的姐姐。

2001年5月11日清晨6時，謝女才步出家門準備上班，就被呂、翁兩人強行擄上廂型車，並以膠帶、毛巾與手銬等物遮蔽其眼口，載往呂男的住處置放，並強行灌藥導致精神昏迷，事後兩人萌生退意想放棄殺人，便以棉被包裹著昏迷的謝女再次抬放於車上，打算將人丟棄荒郊野外，而呂男開車途中因尿急下車小解，期間謝女醒來在車內驚恐的尖叫，呂男則強行用棉被強摀住她，最終謝女窒息身亡。事後呂男將謝女的屍身埋在蘆竹一處軍用空地，掩蓋殺人行徑。

謝女的父母遲遲等不到愛女回家，案情一度朝向失蹤人口偵辦，當時雖報警，但警方卻遲遲未把人尋回，謝父謝母一顆心懸在空中，毅然決然辭去餐廳工作，將女兒的肖像製成大型廣告看板，懸掛在租用的小貨車上，全台繞行尋人，因此廣受社會矚目。

2006年最高法院依殺人等罪判處呂男無期徒刑，褫奪公權終身確定，翁男依擄人勒贖罪判處12年徒刑確定。