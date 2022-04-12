音樂人「小胖老師」袁惟仁，4年前在上海跌倒引發腦溢血回台休養，不料過沒多久又在台東老家摔倒昏迷，遭醫師判定為植物人狀態，雖能睜眼但無法認人。女星陸元琪同時作為袁惟仁的前妻，一肩挑起照顧小孩的責任，雙方至今已分開6年，這段婚姻一直帶給她陰影，近日她才逐漸克服，日前她在臉書洩露內心話，直喊：「我終於活出了自己的樣子」。

袁惟仁大前年摔出腦溢血，身體狀態接連不斷，在上海當地治療2個多月， 2019年回台東縣老家住處長期療養，卻又在隔年2度跌倒摔到頭部，立刻被送到急診，昏迷指數一度來到3。無奈這次病情並無好轉，年初被媒體爆出病況加重，如今已是植物人的狀態，目前由二姊協助照顧。

夫婦二人自2016年離婚，兒女由前妻陸元琪照料，兩人之間少有聯絡往來，分開多年陸元琪10日凌晨在臉書發文，剛從小S主持的《小姐不熙娣》錄影完畢，長期未接觸錄影非常開心，離婚前幾年停留在袁惟仁的陰影之下，如今才終於活出了自己的樣子。

「怕講什麼都不對，怕講什麼都上新聞，怕講什麼都會被罵」陸元琪坦言那段婚姻給她影響很大，縱使有些孤單「但兩個好小孩抵過了那所有的孤單」現在內心踏實又快樂，陸元琪形容「再也不為那段婚姻綁手綁腳，繼續拚下去」，並抒發內心情緒直喊「擺脫那些壓抑的感覺真好」。上千位網友看到貼文替她加油打氣，主持人徐熙娣則在回文寫下「很開心琪姐上我們節目，跟你聊天真的很愉快！別忘了我要買那條(冬瓜檸檬)喔」暖心現身聲援。