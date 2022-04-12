台股昨（11日）收盤下跌逾230點，收在17048.37點，今（12日）表現仍然弱勢，以17005.84點開出，下跌逾42點，隨後大盤跌幅擴大至超過百點，觸及16929.55點，失守萬七大關，台積電下跌6元至552元。

本土疫情持續增加，大陸台商重鎮昆山、上海持續維持封控措施，導致台股昨收盤重挫236.17點，成交值2,995.16億，其中三大法人合力賣超台股405.66億，外資及陸資（不含外資自營商）賣超340.42億，投信買超15.16億，自營商賣超（合計）80.4億元。

周一美股表現持續弱勢，道瓊下跌413.04點（或1.19%）至34308.08點，那斯達克指數挫低299.04點（或2.18%）至13411.96點，標普500指數跌75.75點（或1.69%）至4412.53點，費城半導體指數下跌65.08點（或2.09%）至3055.09點。

富邦投顧董事長蕭乾祥點出，台股目前遭遇本土疫情增溫、大陸封城、Fed加速縮表、美國科技股走弱、電子股庫存調整、外資調節「六大利空」，大盤短線「萬七」恐失守，將再測3月型態雙腳處支撐，惟周線技術指標已位處低檔，待短線利空衝擊消化後，仍可望轉為橫向區間震盪。