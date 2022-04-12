「本土劇一哥」陳昭榮近年淡出演藝圈，將重心放在商場上，不過上個月桃園美福倉儲大火，讓他損失超過2千萬，更驚曝已卸下董事長、總經理身分，不免讓外界對兩件事做出聯想，對此，他也在臉書發文說明來龍去脈，希望外界和自己的母親不要過度擔心。

陳昭榮表示美福大火損失2000萬後 ，便卸下董事長、總經理身分 ，由於時機點感敏，讓外界做出聯想，原本不想浪費時間解釋，但連母親都打電話關切，因此不得不親上火線澄清，他指出美福大火NIPPI 貨品損失重大，已緊急從日本調貨應急，至於辭去董事長、總經理職缺，是因為集團大股東把他拉拔到「翰成集團董事長」職位，要他學習集團管理角度，往後處理三家子公司戰略發展，因此讓出自己位置，是為了網羅優秀人才加入。

未料媒體報導與事實不符，近來收到許多關切訊息，也造成長輩和合作夥伴憂心，才讓陳昭榮緊急發聲明文澄清，強調：「我還在！合作會持續進行、而且資源更雄厚 」，對於烏龍消息傳出後，有企業好友要挖角去上班，他也只能婉拒好意：「抱歉要讓你們失望了 」，但也無奈吐露內心話：「原本當成烏龍新聞看待、希望欠我錢的看到報導，良心發現趕緊還我錢，結果一個訊息都沒有，我想看到這樣的報導 ~ 只會躲更遠 ~ 沒封鎖........就很偷笑了 」。

陳昭榮也不忘藉機公開徵才，並列出許多職缺，希望符合條件的人能把握這難得機會，趕緊加入這圈子，聯手一起拚博 20年，期盼創造出新媒體革命商機。