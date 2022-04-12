小S（徐熙娣）近來復出主持工作，一連接了《熙娣想聊》和《小姐不熙娣》，每每播出總引發話題，先前罕見提起姊姊大S與具俊曄的復合故事，還引來前姊夫汪小菲開嗆。近日，小S又在節目上提起不愛洗頭的壞習慣，自曝讓老公和合作多年的造型師都受害，直言有排泄物的味道，引來來賓黃鐙輝丈母娘「萁媽」都忍不住形容像是「腦袋裝屎」，笑翻全場。

小S主持的《小姐不熙娣》最近一期大聊當一個女人生活有許多困難，小S此時脫口最長時間曾有「17天沒洗頭」，當時是在氣候乾燥的義大利，因不在自己家的浴室讓她有點不習慣洗澡洗頭，若是在自己家，她的最長紀錄則是5天沒洗，讓所有來賓聽了嚇傻。

聽到小S不愛洗頭飄出異味，萁媽開嗆。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

小S17天不洗頭！老公聞了表示：有XX味 #小姐不熙娣【精華】

小S在節目中問一票單身來賓是否無法接受不洗頭，因為希望吸引異性，此時頂著一頭金髮的張琳則說是因為髮色不能太常洗，大概兩、三天就得洗一次，小S則回：「兩、三天很常欸」，並指因為自己實在太不愛洗頭，導致有時老公Mike想抱她，都忍不住抱怨：「怎麼有男人味啊」，而作罷。

對此，小S進一步說，自己合作20多年的造型師也知道她有這壞習慣，每次她去髮廊前都會先提醒造型師，對方也回應早就知情，但後來幫小S服務時仍忍不住爆粗口，大罵說：「這次是屎味」，萁媽便脫口說：「腦袋裝屎啦」，讓小S一愣噴笑說：「萁媽妳講話真的很傷人欸！」，萁媽則補充自己也常罵女兒腦袋裝屎、不愛洗頭，結果要摸女兒頭時被嗆：「媽媽妳現在在摸屎喔」，而萁媽自己也是提議不用太常洗頭的反方，舉例大概7天洗一次就夠，不然「時常洗頭妳會越洗越癢」。