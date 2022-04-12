1名女網友在《爆怨公社》抱怨，她和老公買房，引起家中長輩不滿，認為房產會跌，且房子又在公墓附近，不適合買，但原PO認為房價會一直上漲，且公墓3年內就會遷移，屋內根本看不到，並不影響，不料卻遭長輩瘋狂碎唸「房價會跌」，令原PO表示，都快被煩死了。貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她認為買房應該是件可喜可賀的事，不料卻一卻一直被長輩念，因為長輩一直認為房價會跌，要原PO不要買房，當小倆口房子買好後長輩非常不高興一直唱衰。

但原PO表示他們每年都在等房價降，結果房價屢屢創新高，且2人也是靠自己的辛苦打拼賺的錢，雖然買的地方不是蛋黃區，但生活機能好就好，唯一美中不足的是新房附有一片公墓，且3年內就會搬遷完畢，小倆口也覺得覺得無所謂，畢竟房子看出去什麼都看不到，但長輩卻一直拿各種理由來碎念，原PO表示，都快要被煩死了，而且人明明就比鬼還可怕。

網友們看到後紛紛留言：「買房不會有像百貨公司有周年慶，不會降價，只會不斷攀升，十年前你還有買的可能，現在不下手，你買的可能只會愈來愈渺茫」、「房子是你要自住的就不要考量漲不漲的問題，父母的意見你可以參考，其他三大姑五大婆的長輩就不用管它們了」、「原物料漲成這樣，房子怎麼會跌！只要是自己住的，什麼時候買都是好時機」。