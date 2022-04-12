喧騰一時的張廣元賭博電玩弊案，衍生警察包庇色情案外案。前松山警分局巡佐邊德立長期接受色情按摩業者行賄35萬2000元，被依收賄罪重判12年確定，邊入監服刑，已獲准假釋。

判決指出，鄭姓業者原在北市南京東路，雇用女子從事半套色情按摩。鄭為免遭警方查緝，自2000年3月起，按月拿17萬元，委請某報社張姓記者擔任白手套，欲行賄松山分局警員及松山派出所所長各3萬，另5萬元則給張當走路工。

鄭與張相約在該店樓下、刑事局門口等地交付賄款，但張未沒有打點轄區松山分局管道，暗槓賄款324萬元，並藉此獲得走路工135萬元。

張怕鄭起疑，除藉警政記者身分查訪、轉告臨檢情資，還要求鄭另自行行賄轄區松山所警員買「雙保險」，因此鄭近3年另按月行賄邊員換取通風報信，洩漏警方將臨檢、查訪的訊息。

直到2012年北檢偵辦張廣元電玩集團弊案，根據監聽結果，意外查出該集團成員曾透過鄭找美容師「紓壓」，才查獲這件員警包庇色情按摩案外案。邊員因涉貪入監，已獲假釋，而張廣元案迄今仍在審理中。