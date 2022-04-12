守護者華裔外野手史蒂芬關（Steven Kwan）成功延續他的百年紀錄，12日對戰皇家4連戰的最後一場，他再度安打上壘，大聯盟生涯前4場上壘15次，自1901年以來無人做到。史蒂芬關此戰3打數1安打，並且是3分打點的三壘打，守護者終場以10-7戰勝皇家，兩軍開幕系列賽戰成2勝2負。

Can't imagine not having the greatest hitter alive on our baseball team.#ForTheLand pic.twitter.com/ALq4kf3sum — Cleveland Guardians (@CleGuardians) April 11, 2022

前一場史蒂芬關5打數5安打完美演出，但是球隊把皇家宰得很慘（17-3）讓那些安打顯得無關緊要。今日皇家也是一開場就掉2分，但很快在第4局追平，守護者大咖三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）在處理對方的短打時發生要命失誤，把球傳向二壘時暴傳到外野，皇家趁機跑回1分，接著又安打讓分數成為4比4。

雙方混戰到第8局，守護者兩出局滿壘，輪到超級新人史蒂芬關打擊，他前面已經獲得兩次四壞保送，另外兩次沒打出去。這回他猜到對方的曲球，打成右外野平飛安打，皇家外野因為守得比較淺，導致沒辦法及時撿回這一球。史蒂芬關一口氣清空壘包，跑出價值連城的3分打點三壘打，守護者擴大領先到9比5，最終擋住皇家9局下的反撲。

另一個也很驚人的數據是史帝芬關至今出棒26次，沒有一次是揮棒落空，不管怎樣他都打得到球。他目前打擊率0.692、攻擊指數1.789，大聯盟官網打趣照這樣下去不只是新人王，他可能還是未來名人堂成員了。