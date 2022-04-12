33歲的日本男星小林豐，為名古屋偶像團體「BOYS AND MEN」的人氣成員，也曾在超夯電視劇《假面騎士鎧武》及舞台劇《網球王子》中演出而備受矚目。豈料，在他事業飛升之際，卻在去年被人發現於福岡的一間藥妝店偷竊遭到逮捕引發爭議。

根據日本媒體《週刊文春》報導，人氣偶像小林豐在去年10月3日時現身於福岡市中央區的新天町商店街中，就在店面快打烊時，他突然在店中拿走了總價值約9000元日幣（約新台幣2086元）的髮蠟、化妝品等6樣商品，接著就衝出店外試圖逃跑，不過隨後小林豐就遭到警方逮捕帶回警局。

據了解，當小林豐被抓到時曾掏出1萬元日幣（約新台幣2318元）哀求店員不要報警，但店員最後還是尋求警方協助並要求他支付9000元日幣的費用，後來小林豐也與店家和解才沒讓這件事情立刻曝光。

不過，日本八卦媒體接到消息後還是曝光了此事，讓他因此被冠上「偷竊犯」的標籤，瞬間變成社會新聞的焦點，隨後小林豐也向《週刊文春》承認此事並向大眾道歉。然而因負面聲浪不斷，所屬經紀公司日前也發布聲明，透露小林豐先前就曾以別的理由申請退社，經過雙方協議後，原本打算讓他從團體中畢業，沒想到他卻犯下偷竊罪，因此公司也緊急祭出懲處，表示「小林豐因嚴重違法合約規定，破壞信賴關係，本公司已於2022年4月8日與他解約」，文中經紀公司也向大眾及受害商家道歉。

另外，小林豐參與演出的電視劇《異世界居酒屋「阿信」Season2》，原定於5月27日播出，如今電視台也決定將重新擬定對策，有可能因此遭到停播；而NHK名古屋台也緊急停播BOYS AND MEN出演的相關節目，損失慘重，小林豐的演藝事業瞬間跌入谷底。